Эти продукты полезно употреблять осенью

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Медики также рекомендуют увеличить физические нагрузки в это время года.Эксперты сообщили, что пережить осеннюю депрессию без вреда для организма помогут свежие фрукты, молочные продукты и активный отдых на природе. Избегать следует алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина.Кандидат медицинских наук Вера Шастина рассказала о простых способах избежать или подавить осеннюю депрессию. Для этого достаточно правильно сбалансировать своё питание и ни в коем случае не прибегать к диетам. Это только усугубит подавленное состояние. Лучше всего увеличить количество фруктов и молочных продуктов в рационе, а также контролировать уровень потребляемого витамина D.По части физических нагрузок в идеале лучше проводить время на свежем воздухе в дневное время суток. Отход ко сну также лучше всего начинать в одно и то же время, а комнату перед сном не мешает проветрить. Также нужно следить за уровнем света. Днём его должно быть в избытке, но с наступлением ночи лучше всего полностью исключить любые источники света.В конце своего обращения Вера Шастина рекомендовала не избегать помощи врачей, если депрессия затягивается. На ранних стадиях побороть её гораздо проще, чем избавляться от последствий хронического подавленного состояния.