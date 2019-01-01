Ученые перечислили лечебные свойства кошек

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Эти домашние животные несут пользу для людей.Коты не только прекрасно снимают стресс, но и помогут улучшить здоровье. Такой домашний доктор способен предупредить инфаркт и воспаления.Согревают в холодаКошка породы сфинкс согреет своего владельца в любую погоду, ведь у этой усатой грелки чрезвычайно высокая температура тела – 42 градуса. А поскольку сфинксы полностью лишены шерсти, их можно назвать идеальными питомцами для аллергиков.Спасают от инфарктаУчёные из США утверждают, что содержание дома кошки может снизить риск возникновения инсультов и инфарктов у представителей сильного пола на 20%. Исследование охватило 10 000 человек в возрасте от 40 до 80 лет. 70% мужчин, доживших до 85?летнего возраста, держали кошек.Защищают от аллергииНаличие в доме кошки защищает ребёнка от аллергии в будущем. Когда малыш растёт в тепличных условиях, он не встречается с аллергеном и его иммунитет не проходит своеобразной тренировки. Однако речь идёт о тех случаях, когда кошка находится в доме с первых дней жизни малыша. Если зверь появится позже, аллергия может возникнуть.Лечат воспаленияКогда кошка садится на больное место, то действует не только как живая грелка, но и как маленький электромагнитный излучатель. Дело в кошечьей шерсти, которая несёт в себе заряд тока низкой частоты. Такой же ток используется в кабинетах физиотерапии при лечении различных воспалительных процессов.Продлевают жизньУчёные из Германии исследовали здоровье более 3000 пожилых людей. Оказалось, что кошатники в среднем живут на 10,3 года дольше, чем те, у кого кошек нет.Укрепляют костиКошачье мурлыканье способствует профилактике остеопороза. По мнению специалистов, частота и вибрация кошачьего урчания благоприятно сказывается на состоянии костей. Учёные из США провели эксперимент с цыплятами.Птиц ежедневно на 20 минут помещали на вибрирующую подставку, которая воссоздавала мурлыканье кошки. Цыплята, на которых воздействовали звуком, быстрее росли и отличались большей прочностью костей. Учёные предполагают, что аналогичным образом звук кошачьего мурлыканья действует и на людей.