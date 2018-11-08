Назван вид деятельности, помогающий бросить курить

Спорт отвлекает от желания закурить сигарету.О том, как бросить курить раз и навсегда ежедневно задумываются тысячи украинцев. Ученые выявили еще один способ избавиться от этой вредной привычки.Последнее исследование, опубликованное в журнале British Journal of Pharmacology, подтверждает, что эффективно бросить курить поможет спорт.Оказывается, что регулярные физические упражнение способны стимулировать человека легче перенести синдром отмены, который развивается в связи с отказом от никотина. Стоит отметить, что несмотря факты, механизм данного явления до сих пор остается загадкой.Эксперимент, который проводился американскими исследователями на мышах, помог выявить взаимосвязь между курением и спортом. Доказано, что физические нагрузки, вне зависимости от их интенсивности, помогают в борьбе с вредной привычкой. Все дело в том, что обычная физкультура оказывает сильное влияние на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, расположенные в гиппокампе человека.Зависимость от сигарет притупляет их работу. Соответственно, чувствительность рецепторов резко падает, и организм начинает требовать новою дозу никотина, которая растет с геометрической прогрессией. Занятия спортом возобновляют активность данных рецепторов и смягчают симптомы быстро развивающегося синдрома отмены.Поэтому мы настоятельно рекомендуем тебе перестать заедать каждую выкуренную сигарету очередной конфетой. Лучшей формулой будет: одна сигарета - одно упражнение в спортзале.