Развенчаны популярные мифы о вреде сала
Сало, считающееся исконно украинским продуктом, на самом деле очень популярно у многих народов. К примеру, белорусы употребляют «сала», немцы - «шпек», балканские славяне - «сланину», поляки - «слонину», американцы - «фэтбек», и т. д. А итальянцы умеют творить из сала свои национальные гастрономические шедевры, такие как Lardo di Colonnata или Valle daosta Lardo darnad.
Продукт настолько популярен, что уже успел обрасти множеством мифов по поводу пользы и вреда его для организма. Ведь и сегодня диетологи спорят: действительно ли сало полезно либо от него все же лучше отказаться во избежание проблем со здоровьем и лишним весом. Итак, рассмотрим самые популярные мифы о сале и выясним, насколько они соответствуют действительности.
От сала толстеют
Неправда. Причиной прибавления в весе могут быть любые другие продукты, такие как выпечка, сладости, макароны. И даже овсянка, если есть ее в больших количествах. Дневная порция сала для нормального здорового человека составляет около 30 г, для страдающих лишним весом - максимум 10 г в день. При этом сало - прекрасный источник энергии, которую можно получить, съев лишь 10-30 г продукта.
В сале нет витаминов
Неправда. Сало содержит много различных витаминов, в частности витамин F, укрепляющий стенки сосудов. В сале немало и такого антиоксиданта, как селен, который предотвращает образование раковых клеток и повышает потенцию. Недаром этот вкусный продукт называют «украинской виагрой».
Жареное сало - вредно
Правда. При жарке сало теряет часть своих полезных свойств и приобретает токсины и канцерогены. Правда, растительные масла ведут себя не лучше. Стоит их ненадолго нагреть, как они резко перестают усваиваться. А вот подогретое сало наоборот, усваивается лучше, чем в холодном или горячем виде. Поэтому, если вы взялись жарить сало, не жарьте его до состояния шкварок, а грейте на слабом огне.
Сало - тяжелая пища
Неправда. У человека с нормальным пищеварением сало очень хорошо усваивается, без особых нагрузок на печень. Ведь самые ценные для нас жиры - это те, которые плавятся при температуре нашего тела. Они полнее и быстрее всех остальных перевариваются и всасываются. А свиное сало как раз входит в их число.
Сало - настоящая холестериновая бомба. Неправда. В сале содержится достаточно большое количество холестерина, однако в сливочном масле его все-таки еще больше. В то же время сало содержит и много лецитина, который благотворно воздействует на мембраны, укрепляет стенки сосудов - а это профилактика атеросклероза. Когда пищевой продукт вмещает больше лецитина, чем холестерина, то он, безусловно, полезен. Соответственно, когда холестерина больше - наоборот. А сало богаче лецитином, чем холестерином. Кстати, так же, как и яйца и молочная продукция. Следует отметить, что лецитин - соединение, полезное для мозговой деятельности. Следовательно, сало будет полезно людям умственного труда.
Сало - идеальная закуска к водке
Правда. Сало с алкоголем - отличные спутники. Сало не позволит быстро опьянеть, ведь жир обволакивает желудок и водка медленнее всасывается в кровь. Алкоголь, в свою очередь, ускорит разложение жиров.
Сало с хлебом не совместимы
Неправда. Если есть сало с пампушками, булочками или другими видами белого хлеба - это безусловно вредно. А вот сочетание сала и ржаного хлеба - самое то, что доктор прописал. Эти два продукта замечательно усваиваются вместе.
Соленое свиное сало - как вино: чем старше, тем лучше
Неправда. В силу этого заблуждения в отдельных регионах Украины употребляют прогорклое, старое, пожелтевшее соленое свиное сало. Вот этого как раз делать не следует! Желтый цвет свидетельствует о том, что в сале осталось мало витамина F. От такого продукта вреда значительно больше, чем пользы. В таком сале вполне возможно и образование канцерогенов. Именно по этой причине не стоит напрягать иммунную и сердечно-сосудистую систему.
Все сало одинаково полезно
Неправда. Лучше сало подкожное, а точнее слой в 2,5 см под шкуркой. Оно чистое. Там не «зависают» ни радионуклиды, ни токсины, ни пестициды, ни глисты. Если же берете на рынке бекон, постарайтесь удостовериться, что поросенок рос в хороших условиях и ничем не болел.
Сало годится лишь в качестве закуски
Неправда. Из сала получаются также великолепные десерты. Сегодняшняя кулинария рассматривает сало как достойного конкурента традиционному маслу и взбитым сливкам. Если до сих пор не пробовали знаменитое «Сало в шоколаде», попробуйте непременно. Сложно даже догадаться, что внутри десерта не что иное, как свиное сало. Естественно, в этом случае используют несоленое сало.
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