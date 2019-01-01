Развенчаны популярные мифы о вреде сала

О некоторых мифах пора забыть.Сало, считающееся исконно украинским продуктом, на самом деле очень популярно у многих народов. К примеру, белорусы употребляют «сала», немцы - «шпек», балканские славяне - «сланину», поляки - «слонину», американцы - «фэтбек», и т. д. А итальянцы умеют творить из сала свои национальные гастрономические шедевры, такие как Lardo di Colonnata или Valle daosta Lardo darnad.Продукт настолько популярен, что уже успел обрасти множеством мифов по поводу пользы и вреда его для организма. Ведь и сегодня диетологи спорят: действительно ли сало полезно либо от него все же лучше отказаться во избежание проблем со здоровьем и лишним весом. Итак, рассмотрим самые популярные мифы о сале и выясним, насколько они соответствуют действительности.От сала толстеютНеправда. Причиной прибавления в весе могут быть любые другие продукты, такие как выпечка, сладости, макароны. И даже овсянка, если есть ее в больших количествах. Дневная порция сала для нормального здорового человека составляет около 30 г, для страдающих лишним весом - максимум 10 г в день. При этом сало - прекрасный источник энергии, которую можно получить, съев лишь 10-30 г продукта.В сале нет витаминовНеправда. Сало содержит много различных витаминов, в частности витамин F, укрепляющий стенки сосудов. В сале немало и такого антиоксиданта, как селен, который предотвращает образование раковых клеток и повышает потенцию. Недаром этот вкусный продукт называют «украинской виагрой».Жареное сало - вредноПравда. При жарке сало теряет часть своих полезных свойств и приобретает токсины и канцерогены. Правда, растительные масла ведут себя не лучше. Стоит их ненадолго нагреть, как они резко перестают усваиваться. А вот подогретое сало наоборот, усваивается лучше, чем в холодном или горячем виде. Поэтому, если вы взялись жарить сало, не жарьте его до состояния шкварок, а грейте на слабом огне.Сало - тяжелая пищаНеправда. У человека с нормальным пищеварением сало очень хорошо усваивается, без особых нагрузок на печень. Ведь самые ценные для нас жиры - это те, которые плавятся при температуре нашего тела. Они полнее и быстрее всех остальных перевариваются и всасываются. А свиное сало как раз входит в их число.Сало - настоящая холестериновая бомба. Неправда. В сале содержится достаточно большое количество холестерина, однако в сливочном масле его все-таки еще больше. В то же время сало содержит и много лецитина, который благотворно воздействует на мембраны, укрепляет стенки сосудов - а это профилактика атеросклероза. Когда пищевой продукт вмещает больше лецитина, чем холестерина, то он, безусловно, полезен. Соответственно, когда холестерина больше - наоборот. А сало богаче лецитином, чем холестерином. Кстати, так же, как и яйца и молочная продукция. Следует отметить, что лецитин - соединение, полезное для мозговой деятельности. Следовательно, сало будет полезно людям умственного труда.Сало - идеальная закуска к водкеПравда. Сало с алкоголем - отличные спутники. Сало не позволит быстро опьянеть, ведь жир обволакивает желудок и водка медленнее всасывается в кровь. Алкоголь, в свою очередь, ускорит разложение жиров.Сало с хлебом не совместимыНеправда. Если есть сало с пампушками, булочками или другими видами белого хлеба - это безусловно вредно. А вот сочетание сала и ржаного хлеба - самое то, что доктор прописал. Эти два продукта замечательно усваиваются вместе.Соленое свиное сало - как вино: чем старше, тем лучшеНеправда. В силу этого заблуждения в отдельных регионах Украины употребляют прогорклое, старое, пожелтевшее соленое свиное сало. Вот этого как раз делать не следует! Желтый цвет свидетельствует о том, что в сале осталось мало витамина F. От такого продукта вреда значительно больше, чем пользы. В таком сале вполне возможно и образование канцерогенов. Именно по этой причине не стоит напрягать иммунную и сердечно-сосудистую систему.Все сало одинаково полезноНеправда. Лучше сало подкожное, а точнее слой в 2,5 см под шкуркой. Оно чистое. Там не «зависают» ни радионуклиды, ни токсины, ни пестициды, ни глисты. Если же берете на рынке бекон, постарайтесь удостовериться, что поросенок рос в хороших условиях и ничем не болел.Сало годится лишь в качестве закускиНеправда. Из сала получаются также великолепные десерты. Сегодняшняя кулинария рассматривает сало как достойного конкурента традиционному маслу и взбитым сливкам. Если до сих пор не пробовали знаменитое «Сало в шоколаде», попробуйте непременно. Сложно даже догадаться, что внутри десерта не что иное, как свиное сало. Естественно, в этом случае используют несоленое сало.