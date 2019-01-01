Назван самый важный витамин для поддержания хорошей физической формы
Если человек хочет быть выносливым, ему следует внимательно следить за уровнем витамина D. Этот витамин производит сильный эффект на кости, сердце, сосуды и способность выдерживать длительные нагрузки. Исследования доказали: чем больше витамина в теле, тем выше показатели выносливости.
Добровольцы с высоким уровнем витамина примерно в три раза лучше показывали себя в кардиотестах (оценивалось максимальное потребление кислорода), чем остальные участники исследования. Это было актуально для добровольцев всех возрастов и обоих полов.
Также есть основания полагать, что витамин D снижает риск смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и ограждает мозг алкоголиков от повреждений. Плюс, витамин защищает клетки тела от старения и раковых изменений. Этот вывод был сделан после введения витамина D в организм червей.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил kolonka в категорию Разное
Добавить комментарий