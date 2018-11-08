Кофе эффективно помогает организму восстановиться
Исследователи констатировали, что из зерен кофе в кровь поступают антиоксиданты, витамины и микроэлементы. Результатом этого становятся процессы, укрепляющие сердечно-сосудистую систему и снижающие воспаление тканей организма
Для приготовления кофе, который были бы максимально полезен для восстановления организма необходимо залить молотые зерна кипятком, а получившийся напиток следует выпивать в течение пяти-десяти минут после этого, считают авторы исследования. По их словам, в кофе, употребляемом в указанный промежуток времени, уровень кислотности идеален.
Кофе для организма может сработать как эликсир жизни, способствующий восстановлению: он снимает усталость, активизирует внимание, повышает чувство радости, ускоряет метаболизм, а также снижает риск таких болезней, как сахарный диабет, рак печени, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Но в то же время злоупотребление кофе чревато учащенным сердцебиением, повышенной тревожностью, проблемами с концентрацией внимания, головными болями, нарушением сна и психо-эмоциональным напряжением, предостерегли ученые.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил vilka в категорию Разное
Добавить комментарий