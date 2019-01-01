Соль может приводить к сердечной недостаточности

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Согласно данным, полученным в ходе исследования финских ученых, любовь к соленьям может плохо сказаться на сердце. Специалисты из Национального института здоровья и благосостояния в Хельсинки установили: употребление большого количества соли серьезно повышает риск возникновения сердечной недостаточности.По мнению финских исследователей, сердечная недостаточность нередко возникает на фоне пренебрежения правилами здорового питания, а избыточная соль в ежедневном рационе – это одно из наиболее распространенных нарушений гастрономического свойства, связанных с развитием проблем с организмом и в первую очередь с сердцем и сосудами.«Сердцу не нравится соль. Злоупотребление солью можно рассматривать как независимый фактор развития ишемической болезни сердца, а также инсульта», - заявили финские эксперты.Повышенным ученые считают количество более 13,7 граммов (2,5 чайной ложки) соли в день. Употребление соли в таком объеме в два раза повышает вероятность развития сердечной недостаточности, подсчитали специалисты. Предварительно ими были проанализированы данные о здоровье более 4,6 тысяч человек возрастом 25-64 лет, за образом жизни которых медики наблюдали 12 лет.Исследователи отмечают, что здоровью сердца может угрожать не слишком большое на первый взгляд количество съедаемой соли. По их словам, «риск развития болезней сердца возникает уже на уровне употребления около 1,2 чайной ложки соли в день, независимо от того, повышено у человека давление или нет».