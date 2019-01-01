9 способов сэкономить на покупке продуктов

Одной из наиболее затратных категорий в бюджете любой семьи считаются продукты питания. При этом постоянный рост цен на них зачастую подталкивает хозяек искать новые методы экономии и прибегать к всевозможным ухищрениям. Замена ингредиентов более дешевыми аналогами, отказ от большинства вкусных, но при этом дорогих продуктов – все это стало нормой жизни. Но ведь так хочется, чтобы нехватка средств никоим образом не отражалась на качестве питания.Если вы хотите питаться здоровой едой и в то же время экономить, запоминайте эти полезные советы.Обязательно планируйте покупкиЭтот совет уже можно отнести к прописным истинам. Однако многие все равно умудряются им пренебрегать. А между тем планирование в вопросах продуктовой экономии — самое важное. Сначала необходимо правильно оценить затраты и выделить слабые места в этом вопросе. Возможно, некоторые из продуктов, которые покупаются ежедневно, не так и нужны на самом деле. А другие и вовсе можно заменить более дешевыми аналогами? Мороженое, печенье, сухарики, газировка и соки — это, бесспорно, вкусно. Однако зачастую именно эти ненужные продукты создают серьезную дыру в бюджете и наносят удар по здоровью.Придерживайтесь правильного порядка набора продуктовНаверное, ни для кого не станет открытием, что в супермаркетах все продукты размещены строго в своем порядке и выложены таким образом, чтобы максимально привлечь к себе покупателя. Одним из популярных маркетинговых ходов считается выкладка дорогих брендовых продуктов на полки, которые располагаются на уровне глаз. Кроме того, нередко на входе в супермаркеты ставятся фрукты и овощи, а далее располагаются сладости, фаст-фуд и подобные товары. Это сделано для того, чтобы, войдя в супермаркет, человек обязательно взял в корзину дорогие, но абсолютно ненужные продукты.Поэтому не давайте ввести себя в заблуждение, а проходите путь по магазину в обратном порядке. Сначала берите все необходимое, а уж потом положите в корзину овощи, фрукты и прочее. И не ленитесь искать товары на нижних и верхних полках. Там всегда можно найти качественные продукты по приемлемой цене.Не идите на поводу у рекламыИдя на поводу у рекламы, очень часто многие из нас покупают товары, переплачивая внушительные деньги лишь за бренд. Однако в большинстве своем известные бренды предлагают все ту же продукцию, что и менее известные производители. Поэтому, прежде чем покупать разрекламированный продукт, не поленитесь обратить внимание на его состав. Сравните состав брендового продукта с менее раскрученным. Высокая цена далеко не всегда означает отменное качество. Если составы продуктов будут идентичными, зачем переплачивать? Берите более дешевый вариант, а сэкономленные деньги смело расходуйте на покупку чего-то другого.Анализируйте акционные предложенияВ целях экономии денег на продуктах питания всегда нужно мониторить акции, которые предлагают различные магазины. При этом очень важно не ошибиться и не купиться лишь на очередную броскую этикетку с пометкой «скидка». Большинство людей привыкли считать, что такая маркировка гарантирует демократичную цену продукта. Однако на самом деле это может оказаться не так. Точно такой же продукт в соседнем магазине может стоить гораздо дешевле и без скидки.Откажитесь от полуфабрикатовПересмотрите свое отношение к различным полуфабрикатам. Практически все покупные котлеты, пельмени, вареники обходятся гораздо дороже, чем те, что приготовлены в домашних условиях. Конечно, при недостатке времени такие продукты кажутся самыми удобными. Однако качество их оставляет желать лучшего, и ничего общего со здоровым питанием такие продукты не имеют.Поэтому, чтобы не переплачивать за полуфабрикаты сомнительного качества, заведите привычку лепить вареники, пельмени и готовить котлеты каждый раз, когда есть время. Приготовленные продукты можете отправлять в морозилку и использовать по мере надобности. Домашние полуфабрикаты качественнее, вкуснее и дешевле покупных.Открывайте для себя новые продуктыВ целях экономии есть смысл открывать для себя новые продукты питания. И особенно уместна эта рекомендация при выборе круп. Замените дорогостоящие крупы на более дешевые варианты. Начните наконец готовить свои блюда из перловки или пшена. На основе этих, казалось бы, привычных круп можно приготовить вкусные и даже оригинальные блюда. Ну а если вы просто не можете жить без рыбы, то замените, к примеру, того же лосося дешевой отечественной рыбой кижуч. Проявив немного фантазии, из более дешевых продуктов можно приготовить очень вкусные и изысканные блюда. Главное — было бы желание.Обходите стороной готовые блюдаНезависимо от того, насколько хороши по своему виду готовые блюда в супермаркетах, старайтесь держаться от них подальше. Во-первых, стоимость готового блюда в несколько раз превышает стоимость потраченных на него ингредиентов. А во-вторых, их качество в большинстве случаев оставляет желать лучшего. В готовых блюдах сложно распознать, свежие ли продукты были использованы. И как в дальнейшем отразится на здоровье такая сомнительная покупка, неизвестно. Поэтому намного экономнее и безопаснее будет купить необходимые продукты и потратить немного времени на приготовление блюда.Выбирайте магазины с минимальными ценамиЧтобы экономить на продуктах питания, необходимо выбирать только магазины с минимальной накруткой цен. Идеально, конечно, совершать покупки на оптовых базах. Однако, если это не получается делать регулярно, можно составить рейтинг городских магазинов по наценке товаров. Сделать это достаточно просто. Составьте список часто приобретаемых товаров, затем узнайте, кто производит эту продукцию и каковы закупочные цены для оптовиков. После составления отпускных цен на продукцию будет несложно вычислить процент накрутки на них в любом магазине.Правильно расходуйте продуктыЕще один полезный совет, который поможет контролировать семейный бюджет, заключается в правильном расходе продуктов питания. К примеру, в холодильнике лежит достаточное количество мяса. Однако, зайдя в магазин, большинство людей все равно купит готовые котлеты.А выходит так потому, что сразу же после покупки многие хозяйки привыкли отправлять мясо в морозилку. Кому захочется потом размораживать мясо, делать фарш и готовить котлеты? Купив мясо, рыбу или птицу, научитесь сразу же разделять их на порционные куски, а затем раскладывать по отдельным пакетам и отправлять в морозилку. В следующий раз, когда понадобится взять, к примеру, два кусочка, столько и будет взято из морозильной камеры.