Диетологи подсказали, как «сбросить» 13 кг за две недели

Диета на основе шпината включает в себя очень разнообразное и вкусное ежедневное меню.Богатый ценными для организма минералами и витаминами, шпинат в диете для похудения, может действительно творить чудеса.С помощью диеты на основе шпината, можно легко потерять до 3 кг лишнего веса за 15 дней, пополняя при этом запасы витаминов и минералов.Шпинат является хорошим источником железа, а его листья темно-зеленого цвета содержат много других ценных питательных веществ, таких как калий, фолиевая кислота, витамин С, каротин и антиоксиданты, которые делают его одним из самых эффективных растений, наиболее эффективных в профилактике рака.Родом из Персии, этот овощ был привезен в Европу крестоносцами с Востока. В нашей стране он широко культивируется и очень ценится за хороший вкус листьев. Шпинат стал модным в качестве одного из лучших средств против анемии. МедикФорум выяснил, чем полезен шпинат.Полезные свойства, которые имеет шпинатШпинат содержит почти 90 % воды, что подразумевает низкую энергетическую ценность и преимущество с точки зрения усвояемости и транзита кишечника. Остальные 10 % распределены практически в равных пропорциях между углеводами, которые усваиваются очень медленно, принося энергию часами, белком (это один из овощей с более высоким содержанием белка) и клетчаткой, необходимой для борьбы с запорами.Количество жиров, содержащихся в шпинате, минимально. Он настолько ценится своей способностью восстанавливать высокое содержание минеральных солей, что в настоящее время врачи считают шпинат элементом, имеющим большое значение для поддержания артериального давления под контролем.В шпинате присутствуют высокие концентрации каротиноидов (мощных антиоксидантов), в том числе бета-каротин, первичная форма витамина А, который уменьшает риск возрастной макулярной дегенерации, что является общей причиной слепоты среди пожилых людей. Другим каротиноидным пигментом является лютеин, мощный антиоксидант, также отличный источник фолата, рекомендованный беременным женщинам для предотвращения расщепления позвоночника будущего ребенка.Шпинат помогает при запорах, анемии, предменструальном синдроме и усталости, он даёт организму энергию и витамины, и он почти не содержит жира и калорий.Антиоксидантная защитаСвободные радикалы производятся в химических процессах организма и являются частью его естественного защитного механизма. Дисбаланс свободных радикалов, определяет условия, пригодные для возникновения некоторых форм рака, даже если эксперты придерживаются мнения, что при достаточном питании можно избежать многих форм этого заболевания.Когда происходит увеличение свободных радикалов в организме, они наносят ущерб здоровым клеткам, которые могут превращаться в раковые клетки. Некоторые витамины и минералы, известные как антиоксиданты и ингибиторы свободных радикалов, противодействуют этому эффекту. Витамин А и витамин С обладают специфическими противоопухолевыми свойствами.Некоторые недавние исследования выявили взаимосвязь между диетами, которые включают фрукты и овощи, такие как шпинат, с уменьшением частоты рака легких, мочевого пузыря, матки, груди, пищевода и гортани и шейки матки. Продукты, особенно богатые клетчаткой помогают предотвратить рак толстой кишки, поскольку они вытесняют канцерогены.Как сохранить полезные свойстваПитательная ценность шпината зависит от метода его приготовления. Обжаривание шпината в масле или в запекание в духовке сохраняет: 50 % витамина C, 10 % витамина A, 40 % фолиевой кислоты. В кипящей воде шпинат сохраняет: 5 процентов минеральных веществ, 50 % витамина C, 10 % витамина A, 40 % фолиевой кислоты.Пищевая ценность шпината:•калории 32;•белки 4 г;•углеводы 4,2 г;•клетчатка 7 г;•жиры 0,7 г.Меню диеты на основе шпинатаДиета на основе шпината включает в себя очень разнообразное и вкусное ежедневное меню. Его калорийность составляет 1300-1500 калорий, в течение 15 дней. Вы можете составить его из разных блюд, но на обед и ужин вы всегда должны есть шпинат в качестве первого блюда.Завтрак (на выбор):•Кофе или чай с обезжиренным молоком, 3 столовые ложки злаков и фрукты.•Кофе или чай с обезжиренным молоком, 3 сухаря из непросеянной муки и фруктовый сок (апельсин, яблоко, грейпфрут или киви).•Кофе или чай с обезжиренным молоком, кусочек поджаренного хлеба из непросеянной муки с сыром и апельсиновым соком.•Кофе или чай с обезжиренным молоком и чашкой салата из свежих фруктов.Закуски (на выбор):•Фрукты или фруктовый сок.•Кофе или чай с обезжиренным молоком.•Один обезжиренный йогурт.•Кусочек хлеба или цельнозерновой тост с ломтиком ветчины или сыра.ОбедВыбирайте из следующих предложений первое блюдо, второе блюдо и десерт.Первое блюдо (на выбор):•Тарелка спагетти с томатным соусом, или с соусом песто (петрушка, базилик, чеснок, несколько капель оливкового масла, перец и соль).•Шпинат, вареный и запечённый в духовке с чесноком, луком и ложкой масла.•Салат из шпината с 50 г творога, заправленного оливковым маслом, уксусом и солью.•Смешанный салат из томатов, листьев салата, салата айсберг, шпината и тертой моркови.•Овощной суп (со шпинатом).•Салат из пасты со шпинатом, морковью, красным перцем, кукурузой и тунцом.•Салат из шпината, помидоров и сыра моцарелла.•Торт из шпината.Вторые блюда (на выбор):•180 г мяса, рыбы или дичи (без кожи) на гриле, с 80 г риса или небольшой отварной картофель.•Яичница с креветками.•150 г нута или чечевицы с овощами.Десерт (на выбор):•Один обезжиренный йогурт.•Яблоко.•Настой ромашки или липы.•Маленькая чашка фруктового салата.•Сок.•Стакан обезжиренного молока с 3 цельнозерновыми тостами.УжинВыберите первое и второе блюдо из перечисленных ниже, а десерт из перечисленных, на обед.Первое блюдо:•Салат со шпинатом (50 г), заправленный солью, уксусом и оливковым маслом.Вторые блюда (на выбор):•Вареное яйцо или омлет, с 50 г цельнозернового хлеба и 100 г вареной ветчины.•100 г баклажан на гриле с лимоном и оливковым маслом.•85 г мяса, рыбы или птицы (без кожи) на гриле с салатом из помидоров.•200 г вареных овощей (фасоль стручковая, цветная капуста или мангольд).•150 г грибов с чесноком и оливковым маслом.•2 цельнозерновых тоста с 50 г сыра и 100 г вареной ветчины.•Пюре из лука-порея с нежирным сыром.Шпинат не рекомендуется есть людям, страдающим от артрита, подагры и камней в почках.