Медики рассказали, как ногти помогают выявить заболевания

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Плохое состояние ногтей может указывать на значительные проблемы со здоровьем.Ученые определили, что за период эволюции человека эта часть организма смогла стать не только средством защиты, но также успели приобрести некоторые диагностические свойства.При этом множество болезней приводят к нарушению структуры ногтей, вследствие чего они становятся ломкими и начинают слоиться.Подобную клиническую картину могут спровоцировать грибковые заболевания, а также бытхимия, которую люди использует почти каждый день. Если ногти начали расслаиваться, то причиной может оказаться болезнь эндокринной либо сердечно-сосудистой систем.При этом не только болезни могут вызвать разрушение ногтей. Неудачный маникюр способен вызвать повреждение дистальной части матрицы, из-за чего ногти могут оказаться волнистыми.