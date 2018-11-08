Ученые назвали режим питания, защищающий от диабета

Эксперимент проводился на грызунах.Американские ученые утверждают, что постная диета поможет людям, которые страдают от сахарного диабета, побороть основные признаки заболевания и восстановить функции поджелудочной железы.Специалисты из Университета Южной Калифорнии провели ряд исследований на мышах и в результате смогли добиться того, что у грызунов пропали симптомы диабета и повысился иммунитет. Таким образом, учёные предполагают, что постная диета, максимально приближенная к голоданию, сможет улучшить общее состояние больных диабетом людей.Специалисты советуют её придерживаться не больше нескольких месяцев, тогда она перезагрузить ключевые функции органов и восстановить производство инсулина. Отметим, что сахарный диабет возникает тогда, когда поджелудочная железа не способна самостоятельно произвести инсулин или из-за повреждений вследствие инсулинорезистентности.Имитирующая голодание диета является эффективным способом в похудении, а предыдущие исследования также связали ее с сокращением факторов риска для болезней сердца и рака. Диете также способна сократить симптомы начинающего рассеянного склероза. В исследовании, мыши были введены в состояние искусственного голодания четыре дня в неделю на протяжении нескольких месяцев.По словам специалистов, этого оказалось достаточным для того, чтобы бета-клетки поджелудочной железы начали правильно регенерировать и вырабатывать инсулин.