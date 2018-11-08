Выявлено необычное влияние винограда на зубы человека

Виноград укрепляет твердую зубную ткань и защищает от кариеса.Специалисты из Университета штата Иллинойс (США) констатировали: виноград содержит в себе вещества, способные делать зубы более здоровыми и крепкими.Исследование американских ученых показало, что в экстракте виноградных косточек присутствуют соединения, которые предотвращают кариес и укрепляют дентин - твердую ткань зубов. С этим укрепляющим эффектом научные специалисты связывают другую, довольное необычную особенность веществ из винограда.Эксперты заявили, что благодаря воздействию таких веществ удлиняется срок службы композитных пломб. По их словам, структура зуба, становясь прочнее, лучше схватывает и удерживает пломбу, как результат – та дольше держится.Оздоровляющее зубы вещество, обнаруженное учеными в экстракте виноградных косточек, - это олигомерный проантоцанидин. Ученые полагают, что данный компонент способен восстановить даже поврежденную зубную эмаль.Еще Гиппократ рекомендовал лечить виноградом многие болезни, так, например, при ангине полоскать горло красным вином из винограда (правда, не глотать его при этом, а сплевывать). Современные исследования подтверждают способность винограда очищать кровь, улучшать работу головного мозга и снижать риск болезни Альцгеймера, оказывать противоотечное и антиоксидантное действие а также успокаивающее действие на нервную систему.