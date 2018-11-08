Медики рассказали, почему лекарства от изжоги очень вредны для организма

Особенно они противопоказаны людям с анемией.Такой вывод сделала группа ученых-исследователей из университетов Утрехта, Маастрихта и Мельбурна.Для того, чтобы железо усваивалось в организме, тот использует кислоту, но при приеме средств от изжоги, в частности, ингибиторы протонной помпы, она нейтрализуется, что и приводит к дефициту железа. Эти сведения были получены в результате масштабного исследования, участие в котором приняли 50 тысяч человек.Риск развития дефицита железа напрямую коррелирует с интенсивностью приема ингибиторов протонной помпы. Так, наиболее высок он у тех, кто принимает больше одной таблетки в 20 миллиграмм в день.Железо же является важнейшим компонентом гемоглобина в крови. При недостаче железа уровень гемоглобина снижается, что приводит к ухудшению самочувствия человека: появляются головокружения, «звезды» в глазах, мигрени, выпадение волос, бледность, учащенное сердцебиение, так называемый «синдром беспокойных ног».В целом же, врачи рекомендуют очень внимательно относиться к контролю уровня железа при приеме препаратов от изжоги.