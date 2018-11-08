Названа причина эпидемии мутаций среди древних людей

Такие нарушения были не единичными.Предки древних людей после переселения из Африки едва не вымерли от врожденных аномалий - к такому выводу пришли палеонтологи, изучив ряд окаменелостей.Ученые обратили внимание, что останки людей, живших в эпоху плейстоцена (2,5 млн - 9700 лет до н.э.) имеют определенные особенности, а именно - следы мутаций. Встречались как незначительные, так и очень серьезные отклонения, сообщает Archaeology.Так, в Европе и Азии неоднократно находили бедренные кости с аномальным изгибом. В пещере Кафзех в Израиле нашли череп ребенка, который страдал от гидроцефалии. Древний человек из Лигурии (Италия) обладал искривленной костью правого предплечья, но здоровой левой рукой.Дальнейшие исследования показали, что такие нарушения были не единичными - процент нездоровых членов в популяции был весьма велик.Ученые проанализировали данные о 66 окаменелых останках возрастом примерно 200 000 лет. Большинство из них принадлежали молодым особям различных видов Homo, которые жили в разных областях Среднего Востока и Евразии.Оказалось, что две трети мутаций, которыми страдали древние люди, практически не встречаются у современных людей (им подвержен всего 1%). Около десяти заболеваний ученые вовсе не смогли соотнести ни с одним современным расстройством.Ученые предположили, что большое количество врожденных аномалий могло быть вызвано неким культурным или экологическим фактором.Возможно, беременные женщины не получали достаточного количества питательных веществ. Но связанные с этим заболевания, такие как рахит, влияют на весь организм, а у многих скелетов была деформирована лишь одна сторона тела. Также не нашлось никаких следов обрядов, калечивших людей.Исследователи пришли к выводу, что самым вероятным объяснением является близкородственное скрещивание. В те времена люди жили небольшими и очень уединенными сообществами, так что браки часто заключались между членами одной семьи. Анализы ДНК также указали на низкое генетическое разнообразие.Ученые отметили - то, что древние люди могли выживать с серьезными отклонениями, указывает на высокий уровень взаимопомощи. Так, ребенок из пещеры Кафзех с врожденной гидроцефалией скончался в возрасте 3-4 лет.«Если учесть, что он жил около 100 000 лет назад, это удивительно», - отметили авторы исследования.Ранее палеонтологи выяснили, что свои «травматологи» и акушерки были у неандертальцев. Так, они неоднкратно находили останки гоминид с зажившими переломами - пострадавших не только кормили, пока те оставались беспомощными, но и проводили медицинские процедуры.