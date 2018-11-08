Медики объяснили, почему желательно регулярно есть яблоки

Антиоксиданты, которыми богаты яблоки, помогают устранять опасные клеточные мутации.У людей, которые регулярно едят яблоки, очень редко встречается рак кишечника – намного реже, чем у тех, кто по каким-то причинам не любит и не употребляет эти фрукты.К данному заключению пришли после проведенного исследования ученые из Польши.Польские специалисты пригласили для обследования 600 добровольцев, у которых было диагностировано онкологическое заболевание, а также 800 человек, не болеющих раком. Изучение особенностей образа жизни участников показало, что присутствие яблок в постоянном рационе питания людей коррелирует с их лучшей защищенностью от рака – в частности, от рака кишечника.«У людей, употребляющих свежие яблоки, риск возникновения рака кишечника на 50% ниже, чем у тех, кто отказывается от данного фрукта», - констатировали авторы работы.Яблоки богаты антиоксидантами – веществами, которые обладают свойством «выводить из строя» свободные радикалы и тем самым устранять опасные клеточные мутации, приводящие к появлению онкозаболеваний. В частности, в яблочной кожуре были найдены 12 соединений, относящихся к тритерпеноидам – данные субстанции блокировали размножение злокачественных клеток печени, груди и толстого кишечника. Кроме того, яблоки отличаются повышенным содержанием флавоноидов – растительных пигментов, которые также обладают выраженным антиоксидантным действием.До этого журнал Public Health Nutrition опубликовал результаты исследования итальянских ученых из Университета Перуджи, установивших, что яблоки являются великолепными защитниками от рака пищевода и желудка. Выполненный исследователями мета-анализ данных показал, что среди любителей яблок уровень заболеваемости раком легких на 25% ниже, а количество жертв рака груди в пять раз меньше, чем среди тех, кто вообще не употребляет в пищу эти фрукты. Кроме того,, при регулярном употреблении яблоки существенно снижают риск развития рака толстого кишечника, прямой кишки и ротовой полости, заявили тогда авторы проекта.