Врачи подсказали, как очистить печень без вреда для здоровья
Печень - главный «фильтр» нашего организма, который также требует периодической очистки.
Помочь вам очистить печень могут обычные продукты, в частности - чеснок. В нем содержатся селен и аллицин, крайне полезные для главного «фильтровальной» органа.
Помогает избавить печень от токсинов и такая пряность, как куркума. Кроме того, она обладает желчегонными свойствами.
Авокадо и грейпфрут также способны защитить печень от вредных воздействий. Однако, если вы страдаете печеночной недостаточностью, следует быть осторожными с употреблением красного цитруса.
Удивительно, но в список продуктов, необходимых для здоровья печени, попал и такой напиток, как кофе. Оказывается, умеренное употребление кофе способно защитить вас от цирроза.
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