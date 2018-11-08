Врачи подсказали, как очистить печень без вреда для здоровья

ТОП 5 продуктов, которые способны очистить вашу печень.

Печень - главный «фильтр» нашего организма, который также требует периодической очистки.

Помочь вам очистить печень могут обычные продукты, в частности - чеснок. В нем содержатся селен и аллицин, крайне полезные для главного «фильтровальной» органа.

Помогает избавить печень от токсинов и такая пряность, как куркума. Кроме того, она обладает желчегонными свойствами.

Авокадо и грейпфрут также способны защитить печень от вредных воздействий. Однако, если вы страдаете печеночной недостаточностью, следует быть осторожными с употреблением красного цитруса.

Удивительно, но в список продуктов, необходимых для здоровья печени, попал и такой напиток, как кофе. Оказывается, умеренное употребление кофе способно защитить вас от цирроза.
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