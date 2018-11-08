Цинк в сочетании с кофе и шоколадом замедляет старение
Исследование показало, что цинк вступает в соединение с полифенолами, которые содержатся в шоколаде, чае, вине и кофе. При этом цинк активирует содержащиеся в полифенолах субстанции из числа гидрохиноновых.
При таком сочетании образуется металлоорганическое соединение, функционирующее так же, как фермент супероксиддисмутаза, который разрушает супероксиды. Именно супероксиды, по словам ученых, провоцируют наступление в клетке оксидативного стресса, повреждающего ДНК. Представители науки считают, что накапливающиеся клеточные повреждения и приводят к старению организма.
Проведя испытания, исследователи выяснили, что активнее всего цинк взаимодействует с продуктами, которые уже упоминались, - шоколадом, вином, чаем и кофе. Ученые считают, что это открытие может помочь в создании и усовершенствовании новых лекарств от старения.
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