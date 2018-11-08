Свежевыжатые соки увеличивают риск инсульта и рака
Последователи ЗОЖ часто считают, что начинать день нужно со стакана свежевыжатого сока. По словам Крылова, данная привычка очень вредна. Специалист назвал свежевыжатые соки одним из самых опасных продуктов в мире.
Крылов объясняет, что соки лишены главной ценности плодов, из которых они выжимаются - пищевых волокон. В то время как именно пищевые волокна абсорбируют и выводят из кишечника тяжелые металлы и токсины, улучшают микрофлору. Свежевыжатый сок без таких волокон – это всего лишь лишняя доза сахара и углеводов, потребление которых провоцирует проблемы с организмом.
«Стакан свежевыжатого сока равен по калорийности порции курицы с макаронами. Эти калории сразу идут в жир, откладывается вокруг внутренних органов и приводя к появлению метаболического синдрома», - заметил Крылов.
Фруктовые и ягодные соки, очищенные от пищевых волокон, значительно повышают уровень глюкозы в крови и способствуют развитию сахарного диабета. Даже овощные свежевыжатые соки, морковный и свекольный, содержат в себе много сахара и могут нарушать углеводный обмен в организме. Как источник сахара, свежевыжатые соки ничем не уступают в своем эффекте на организм газированным напиткам – в той же мере они увеличивают риск возникновения инфарктов, инсультов, сахарного диабета и онкологических заболеваний, констатировал эксперт.
Отметим, что «Американской ассоциацией сердца» был опубликован доклад, согласно которому употребление хотя бы одной баночки газировки в день, человек втрое увеличивает свой риск инсульта. Также при этом повышается вероятность воспаления и разрушения тканей, что чревато развитием рака.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kruzka в категорию Неврология
Добавить комментарий