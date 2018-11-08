Свежевыжатые соки увеличивают риск инсульта и рака

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Свежевыжатые соки увеличивают риск развития угрожающих жизни заболеваний, в частности, таких как инсульт и рак, об этом заявил эндокринолог-диетолог Вадим Крылов. Эксперт утверждает: свежевыжатые соки ничуть не полезнее газированных напитков.Последователи ЗОЖ часто считают, что начинать день нужно со стакана свежевыжатого сока. По словам Крылова, данная привычка очень вредна. Специалист назвал свежевыжатые соки одним из самых опасных продуктов в мире.Крылов объясняет, что соки лишены главной ценности плодов, из которых они выжимаются - пищевых волокон. В то время как именно пищевые волокна абсорбируют и выводят из кишечника тяжелые металлы и токсины, улучшают микрофлору. Свежевыжатый сок без таких волокон – это всего лишь лишняя доза сахара и углеводов, потребление которых провоцирует проблемы с организмом.«Стакан свежевыжатого сока равен по калорийности порции курицы с макаронами. Эти калории сразу идут в жир, откладывается вокруг внутренних органов и приводя к появлению метаболического синдрома», - заметил Крылов.Фруктовые и ягодные соки, очищенные от пищевых волокон, значительно повышают уровень глюкозы в крови и способствуют развитию сахарного диабета. Даже овощные свежевыжатые соки, морковный и свекольный, содержат в себе много сахара и могут нарушать углеводный обмен в организме. Как источник сахара, свежевыжатые соки ничем не уступают в своем эффекте на организм газированным напиткам – в той же мере они увеличивают риск возникновения инфарктов, инсультов, сахарного диабета и онкологических заболеваний, констатировал эксперт.Отметим, что «Американской ассоциацией сердца» был опубликован доклад, согласно которому употребление хотя бы одной баночки газировки в день, человек втрое увеличивает свой риск инсульта. Также при этом повышается вероятность воспаления и разрушения тканей, что чревато развитием рака.