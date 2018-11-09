Медики перечислили достоинства и недостатки сна в различных позах

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От позы, в которой вы спите, зависит ваше здоровье.Мы проводим треть нашей жизни во сне, но хотя принято считать, что сон полезен для здоровья, многие люди даже не подозревают, что могут наносить своему здоровью непоправимый вред во сне.Около 95 процентов людей спят в одном и том же положении каждую ночь. Ученые решили разъяснить, чем это может закончиться.На бокуЭта поза хороша дл тех, у кого изжога – в таком положении кислота не так часто попадает в пищевод, но если вы спите в ней каждую ночь, у вас будет все больше морщин.Косметологи говорят, что сон на боку усиливает давления на носогубные складки. В зависимости от того, на каком боку вы любите спать, носогубные складки могут оказаться сильнее выражены на левой или правой стороне лица.Поза трупаСон на спине распределяет вес равномерно по всему телу, без создания нагрузки на какой-либо конкретной области, поэтому эта поза считается одной из самых благоприятных.Спать на спине хорошо тем, кто страдает от артрита, но плохо для астматиков, сердечников и тех, кто храпит.Поза плодаЭто наиболее распространенная поза в постели – по данным ученых, три в четырех из нас спит именно так: на боку, поджав ноги к нашей груди.Сон в таком положении помогает восстановиться мышцам спины и дискам позвоночника.Главное - убедитесь, что подушка не слишком высока или низка, так как это может напрячь мышцы и нервы в области шеи, что приводит к головным болям и болезненным ощущениям в области шеи по утрам.Лицом внизЕсли вы спите на животе, это не так уж плохо с точки зрения пропорциональности распределения веса по всему телу.Но такая поза может обернуться онемением рук, сдавливанием нервов и артерий в области шеи и «помятым» лицом!