Ученые рассказали о полезном влиянии ягод на мозг
Приостановить старение мозга можно с помощью регулярного употребления ягод, которые обладают целым набором целебных свойств. Данный продукт способен улучшить зрение, укрепить иммунитет и проявлять антисептическое действие.
Однако, недавно было обнаружено еще одно уникальное свойство - приостанавливать процессы старения мозга. Интересно, что ягоды вообще способны приостановить старение мозга, а ягоды синего, оранжевого и красного цвета могут еще и восстанавливать интеллект.
Для того, чтобы подтвердить данную информацию было проведено специальное исследование на мышах в рамках которого было выявлено, что двухмесячная диета на ягодах позволяла значительно улучшить показатели умственной деятельности.
Такими свойствами ягоды обладают благодаря высокому содержанию в них полифенолов, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, положительно влияет на деятельность нервной системы человека.
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