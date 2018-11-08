Медики поделились советами по правильному мытью рук

Мытье рук - ключ к остановке распространения болезней.Мыть руки следует мыльной водой и не менее 20 секунд, заявили ученые.Есть много способов, чтобы предотвратить распространение микробов и болезней, но эксперты говорят, один из самых простых способов является также одним из наиболее важных: это правильное мытье рук.Это особенно актуально во время праздников, когда люди путешествуют и собираются вместе для проведения вечеринок и других торжеств, отмечают исследователи из канадского Центра по охране труда.«Мытье рук является единственным наиболее эффективным способом предотвращения распространения инфекций. Когда люди не моют руки, они могут распространять ряд заболеваний, в том числе обычной простуды, которая является главной причиной пропусков на учебе и работе» - заявили эксперты.Они напоминают, что руки всегда должны быть вымыты перед началом: еды, приготовления пищи, лечения порезов или других ран, медицинской обработки или ухода за больными, косметических процедур, манипуляций с контактными линзами.Также канадские специалисты рекомендует мыть руки после: обработки сырого мяса и птицы; посещения туалета или смены подгузников; контакта с животными и их принадлежностями; кашля, чихания или сморкания; лечения ран и ухода за больными; выноса мусора и уборки; контакта с химическими веществами; поездок в общественном транспорте.Когда вода и мыло не доступны, можно использовать дезинфицирующие средства для рук, которые содержат не менее 60 процентов спирта. Они очищают руки так же эффективно, как вода и мыло, говорится в пресс-релизе.