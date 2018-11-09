Медики рассказали, как кашлять и чихать, чтобы не заразить других

Основные правила гигиены в сезон ОРВИ - это чистые руки и лицо.При чихании и кашле человек, заболевший ОРВИ, выделяет много вирусов в окружающую среду. Однако эти вирусы нестойкие и довольно быстро погибают (особенно на улице). В помещении, где тепло и влажно, они будут жить дольше. Вопреки расхожему мнению, чаще инфекция передаётся не от чихания, а через руки. Почему так происходит?Простой пример: детей учат прикрывать рукой рот при кашле или чихании, чтобы никого не заразить. Однако что происходит потом? Ребёнок этим руками берёт игрушки или посуду, следом их возьмёт другой ребенок, а потом он, как и все дети, отправит руки в рот. Так произойдёт передача вируса.Кроме того, не всякий чихающий и кашляющий человек заразен. При ОРВИ симптомы могут сохраняться до 14 дней, однако это не значит, что нужно провести две недели дома. Максимальное количество вируса выделяется в первые дни болезни, а через три-пять дней больной уже неопасен для окружающих.Как правильно чихать и кашлятьПравильно - прикрывать нос и рот, но не ладонью, как многие привыкли, а локтем. Ещё лучше - одноразовой салфеткой. Так вы предотвратите передачу инфекции другим людям через поручни в метро, телефонные трубки, посуду и тому подобное. Важно при чихании не зажимать ноздри и не сморкаться изо всех сил, иначе заложит уши.Ещё одна вредная привычка - сдерживать чихание. Это безусловный рефлекс, направленный на очищение полости носа. При ОРВИ слизистая раздражена, человек чихает чаще обычного. Да, и это может раздражать, но так человеку легче дышать.Если вам в разгар простуды нужно спуститься в метро, вы можете уберечь окружающих и надеть маску. Но менять её нужно каждые 15 минут, иначе она станет неэффективной. Будьте готовы к тому, что дышать через маску вам будет нелегко. И да, от чужой инфекции она вас не защитит.Что ещё можно сделать, чтобы никого не заразить и не заразиться самомуМыть руки нужно не только после метро, посещения туалета, сморкания и перед едой, а как можно чаще. Обязательно с мылом, не менее 20 секунд. Тщательно промывайте пространство между пальцами и под ногтями. Чтобы не мыть руки с секундомером, можно дважды пропеть про себя мелодию Happy Birthday. Ещё необходимо как можно реже трогать лицо руками.Важна и обработка часто используемых предметов салфетками с дезсредством. Самая грязная вещь - наш мобильный телефон, на втором месте - ручки дверей, следом идут компьютерные мыши и клавиатура.Читайте также: Медики рассказали, почему при температуре лучше избегать горячего чаяДополнительно необходимо создать для слизистой оболочки носа и рта комфортные условия. Дома должно быть прохладно (около 17 градусов) и влажно (40%). В этом режиме защитная функция слизистой работает на все 100%. - Не помогут в борьбе с вирусами народные средства вроде чеснока и масла чайного дерева.Вернувшись домой, обязательно вымойте с мылом руки и лицо. Дальше стоит надеяться на свой иммунитет. Вирусы обладают разной контагиозностью, а именно - способностью вызывать болезнь у всех или только у части населения. Наша иммунная система успешно борется с некоторыми из них. Заботиться о ней лучше заранее, а не когда на вас уже кто-то чихнул: здоровое питание, регулярные физические нагрузки и полноценный сон играют немаловажную роль.