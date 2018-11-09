Медики назвали главную опасность лимонов

Многие лимоны очень опасны для нас.Американские ученые провели исследование и выяснили, что обычные лимоны могут стать источником инфекционного заболевания.Специалисты провели исследование в ресторанах Нью-Йорка и обнаружили, что почти 70% лимонов, которые используют для украшения блюд или напитков содержат микроорганизмы, которые вызывают инфекционные заболевания.Выяснилось, что микроорганизмы попадают на ломтики лимона на кухне, где их нарезают для украшения блюд и напитков. Также микробы попадают на дольки лимона при соприкосновении со стаканами при подаче напитков.Кроме того, ученые отметили, что лимоны имеют свойство повреждать зубную эмаль и вызывать обострение язв во рту, так как в них содержится много кислоты.Лимоны способны вызывать тошноту, так в их составе содержится большое количество витамина С и несколько стаканов лимонного сока может вызвать его переизбыток. В ресторанах часто подают коктейли, в основу которых входит лимонный сок – медики рекомендуют быть с ними осторожными.Витамин С стимулирует поглощение железа, поэтому чрезмерное употребление этих цитрусовых может привести к избыточному содержанию железа в крови.Также стоит аккуратно употреблять лимонный сок с некоторыми лекарствами, так как они могу нарушить усвоение препарата.Ученые отмечают, что ежедневная доза лимонного сока не должна превышать 120 мл.