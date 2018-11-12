Найдено средство против особо опасных форм рака

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Рабдоидные опухоли возникают у детей в возрасте до двух лет.Ученые Института исследования рака Dana-Farber (США) определили молекулярные мишени в злокачественных клетках двух агрессивных и почти не поддающихся лечению форм рака.Синовиальная саркома - это редкий тип рака мягких тканей (синовиальной оболочки), который обычно диагностируется у молодых людей. Рабдоидные опухоли возникают у детей в возрасте до двух лет, поражая мозг, почки и другие органы.Исследователи выяснили, что развитие синовиальной саркомы и рабдоидных опухолей происходит из-за хроматин-ремоделирующего комплекса ncBAF, участвующего в регуляции активности ряда генов. Он играет важную роль в упаковке хроматина - вещества хромосом, состоящего из ДНК, РНК и белков.Показано, что в ncBAF имеются BRD9 и GLTSCR1 - уникальные субъединицы, которые не встречаются в других подобных комплексах. Их ингибирование с помощью специальных соединений нарушает пролиферацию (деление) злокачественных клеток и тормозит развитие опухолей. Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать новые методы лечения синовиальной саркомы и рабдоидных опухолей.