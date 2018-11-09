Врачи подсказали, какой продукт может защитить от рака груди

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Зачем и как нужно употреблять льняные семена.Употребление льняного семени может помочь сократить риск смерти от рака молочной железы в более позднем возрасте на 40 процентов, утверждают ученые.Все объясняется тем, что некоторые злаки и овощи содержат особые растительные вещества - фитоэстрогены, наиболее важными из которых являются лигнаны.Ученые обнаружили, что эти соединения способны уничтожать раковые клетки и предотвращать вторичные опухоли, останавливая рост новых клеток. Особенно высокий уровень содержания лигнанов был найден в семени льна.Им можно посыпать каши или салаты, добавлять в пироги или смешивать с йогуртом. Автор исследования профессор Дженни Чанг-Клод из немецкого Центра исследования рака в Гейдельберге говорит: «Теперь у нас есть первые явные доказательства того, что лигнаны не только снижают риск развития рака молочной железы после менопаузы, но и риск смертности».Рацион, богатой продукцией из муки грубого помола, семян льна и овощей, которые содействуют укреплению здоровья в любом случае, помогает получить в достаточном количестве лигнаны, пишет Journal of Clinical Oncology.