Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь

Этот гастрономический дуэт может заменить собой основной прием пищи.Употребление авокадо и творога на ужин практически гарантирует похудение, утверждают специалисты на страницах журнала Cosmopolitan.Этот гастрономический дуэт, согласно их рекомендациям, должен заменить собой основной прием пищи.Авокадо занимает важное место в числе жиросжигающих продуктов, особенно важных в деле похудения, отмечают эксперты. В составе авокадо содержится натуральная аминокислота L-карнитин, обладающая свойством активизировать производство энергии в клетках мышц и ускорять циркуляцию крови. Кроме того, в авокадо много фолиевой кислоты, магния и калия, которые благотворно влияют на жировой обмен. В итоге этот комплекс дает эффект метаболического ускорения – в организме повышается обмен веществ, что и обеспечивает похудение.Тем, кто страстно мечтает стать стройнее, специалисты дали следующий совет: заменять свой ужин на 2 авокадо и 100 граммов творога. По их словам «похудение при этом гарантированно».Отметим, что недавно проводившееся исследование ученых из Университета Флориды завершилось вердиктом специалистов о том, что творог является идеальным продуктом для употребления на ночь. Выяснилось, что творог влияет на организм практически как протеиновые коктейли – его употребление способствует похудению за счет укрепления мышечной массы.