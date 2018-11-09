Врачи рассказали, можно ли пить горячее молоко при простуде

Не стоит слепо следовать старым бабушкиным советам.С детства родители во время простуды обязательно давали нам пить горячее молоко с медом.Но как оказалось, делать это совершенно не следует.Не так давно ученые провели исследование, которое показало, что употребление молока во время простуды ухудшает ее симптомы.Особенно у пациентов, у которых уже отмечается избыточное выделение слизи. Авторы исследования, опубликованного в журнале Laryngoscope, сами были удивлены полученными результатами, поскольку считали, что тоже легко опровергнут предположение о вредном воздействии молока на симптомы простуды.Тем более что в ходе предыдущих научных работ связи между молоком и простудой не находили. Но результаты этого эксперимента оказались более чем убедительными.Слизь производится клетками в носу, синусах и лёгких, она состоит из воды, соли и белков, и всё это должно препятствовать проникновению в организм бактерий и грязиВ слизи содержатся антибактериальные ферменты, которые должны убивать бактерии и защищать нас от разных инфекций, включая и простуду.Из носовых проходов слизь отходит обратно к горлу за счёт воздействия микроскопических волосков при проглатывании. Однако избыток слизи, обычно вызывающийся инфекциями или аллергиями, означает постоянное ее попадание на заднюю часть горла. Всё это вызывает кашель, боль в горле и характерную хрипоту.