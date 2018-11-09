Как продлить срок хранения продуктов: полезные хитрости

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Самые вкусные и полезные продукты — конечно же, свежие. Однако далеко не всегда есть возможность употребить их сразу. Один из способов продлить срок хранения пищи — поместить ее в холодильник, но на даче или в походе он не всегда доступен. Эксперты поделились полезными хитростями, которые помогут сохранить свежесть и вкусовые качества разных продуктов при помощи холодильника и без него.Фрукты, овощи, зеленьБананы, киви, манго и другие экзотические фрукты нельзя хранить в холодильнике — они потеряют свои вкусовые качества. Лучше всего поместить их в сухое место с комнатной температурой, например, в кухонный шкаф. Спелые плоды можно укутать полотенцем, чтобы замедлить дальнейшее созревание. Чтобы бананы не почернели, отрежьте у них хвостики.Овощи и фрукты, выделяющие много этилена (бананы, киви, сливы, авокадо, помидоры, манго, груши), никогда не заворачивайте в полиэтилен. В таких условиях концентрация вещества возрастает, что приводит к ускоренному созреванию плодов. Кроме того, храните их отдельно от овощей и фруктов, чувствительных к этилену, — яблок, моркови и картофеля, огурцов, салата, брокколи.Сельдерей, брокколи, салат оберните в фольгу: она не даст им завянуть и сохранит свежими примерно на месяц. Зелень можно поставить в банку с небольшим количеством воды или наоборот — хорошо просушить и поместить в герметично закрывающемся контейнере в холодильник.Свежая клубника и малина склонны к образованию плесени. Чтобы этого не произошло, промойте их в смеси уксуса и воды (1:10), высушите на бумажном полотенце и уберите в холодильник — уксус уничтожает споры грибка.Чтобы картофель не прорастал, положите в мешок с ним несколько яблок. А защитить имбирь от увядания можно, поместив его в морозилку в герметичной упаковке.Животные продуктыНадолго сохранить животные продукты поможет только заморозка. Но если вам нужно продлить срок годности свежего мяса, птицы или рыбы всего на пару дней, есть несколько отличных способов.МясоПожалуй, лучший вариант сохранить свежее мясо — вакуумирование: в отсутствие кислорода оно будет портиться гораздо медленнее. Но этот способ доступен не всем: аппараты для домашнего вакуумирования стоят довольно дорого.Если вы купили мясо в вакуумной упаковке, рекомендуем вскрывать ее непосредственно перед приготовлением, а не заранее — так вы увеличите срок хранения мяса до семи суток.На пару дней можно оставить мясо в холодильнике. Перед этим не мойте его и не кладите в полиэтиленовый пакет: оно начнет “задыхаться” и портиться. Вместо этого плотно оберните мясо крафтовой или пергаментной бумагой. Учтите, что крупные куски и мякоть, отделенная от костей, хранятся дольше.Если холодильника поблизости нет, продлить мясу “жизнь” можно народным способом. Помойте его, отделите от костей и натрите уксусом или лимонным соком. Затем поместите в закрытую посуду и оставьте в прохладном месте или обмотайте бечевкой и подвесьте в темном проветриваемом помещении.Ну и, наконец, можно сделать из мяса полуфабрикат. Поджарьте его до корочки или проварите в подсоленной воде несколько минут, а затем оставьте в прохладном проветриваемом помещении.ФаршПеред тем как крутить фарш, просушите мясо, чтобы удалить лишнюю влагу: это продлит срок годности продукта. Если вы не планируете использовать сразу весь фарш, не добавляйте в него лук, соль и другие специи — делайте это непосредственно перед приготовлением.РыбаРыба портится очень быстро, поэтому нельзя оставлять ее при комнатной температуре даже на короткий срок. Если вы не собираетесь готовить ее немедленно, то выпотрошите тушку, промойте и просушите, уложите в сухую посуду с герметичной крышкой или пленкой и уберите в холодильник. А еще продлить свежесть рыбы в холодильнике можно, поместив ее в контейнер с ледяными кубиками.Отличный способ сохранить рыбу — засолить или замариновать ее: соль и кислота — прекрасные натуральные консерванты. При отсутствии холодильника опытные рыбаки обкладывают рыбу измельченными листьями крапивы или полыни. Можно хорошо натереть тушку солью и молотым перцем, а потом подвесить в темном месте, обернув марлей от мух. Еще один трюк — разрезать рыбу по хребту, посыпать солью и обернуть тканью, смоченной в смеси уксуса и сахара.ЯйцаЗапомните: никогда не мойте яйца и не протирайте тканью, если не планируете готовить их сразу же. Вода повреждает защитный слой на скорлупе — она становится уязвимой для микроорганизмов, и яйца начинают быстро портиться.Как ни странно, холодильник — далеко не лучший способ продлить срок годности яиц. Наши предки прекрасно обходились без него, сохраняя яйца свежими до 6–7 месяцев!Первый способ — смазать яйца растительным маслом, салом, парафином или вазелином и обернуть каждое плотной бумагой. Затем сложить в корзину и оставить в темном прохладном помещении. Другой вариант — опустить яйца в раствор салициловой кислоты (2 чайные ложки на пол-литра воды) на полчаса, после чего не вытирать, а дать им высохнуть, и хранить в темном прохладном месте. Поможет и соляной раствор: 20 г соли разводят в 0,5 литра воды и доводят до кипения. Когда жидкость остынет, кладут в нее яйца и плотно накрывают крышкой с грузом. Хранят емкость в прохладном месте.Вареные яйца никогда не заворачивайте в полиэтиленовый пакет — только в бумагу. Еще один способ продлить их свежесть — смазать скорлупу жиром или растительным маслом и дать просохнуть.Молочные продуктыНатуральное молоко всегда хранится в холодильнике. При этом срок его годности резко снижается после вскрытия упаковки. Если вы не собираетесь употребить молоко сразу, пусть стоит запечатанным. Открытое молоко лучше перелить в эмалированную или стеклянную емкость с герметичной крышкой — так оно останется свежим дольше, чем в пакете. Дверца холодильника — не лучшее место для хранения молока: его нужно держать на верхней полке, где температура ниже.На верхних полках, поближе к задней стенке, следует размещать кефир и густой натуральный йогурт: низкие температуры позволят дольше сохранить их свежесть. При желании их можно и заморозить.Сметану после вскрытия упаковки следует переложить в стеклянную емкость с герметичной крышкой (не пленкой!). Не используйте для хранения металлические емкости и не оставляйте в сметане столовые приборы: металл стимулирует процесс окисления, и сметана быстро портится. Окисление вызывает и влага, поэтому зачерпывайте сметану только чистой сухой ложкой.Чтобы как можно дольше наслаждаться свежим творогом, переложите его в пластиковый или эмалированный контейнер и неплотно закройте крышкой — пусть “дышит”. Еще одна маленькая хитрость: положить в творог природный консервант — кусок рафинада. Хранить творог следует в самой холодной зоне холодильника.