Этот вкусный продукт помогает похудеть

Ежедневное употребление порции арахисового масла помогает похудеть, об этом сообщила британский диетолог Софи Диллон. По словам эксперта, арахисовое масло содержит крайне полезные для организма жиры, которые не имеют свойства откладываться в теле в виде жировых скоплений.

Диллон отметиоа, что за счет высокой концентрации белков и жирных кислот арахисовое масло можно употреблять людям с лишним весом, которые хотят похудеть. Употребление данного продукта активизирует физиологические процессы, связанные с сжиганием жировых отложений.

В составе арахисового масла содержатся легкоусвояемые жиры, микро- и макроэлементы в виде цинка, железа, магния, йода, а такжевитамины - А, Е, группы В и др. Помимо этого, масло из арахиса является источником незаменимых аминокислот, клетчатки, фосфолипидов, фитостеролов, полифенолов – все это компоненты, которые улучшают обмен веществ, способствуя тем самым похудению.

В то же время людям, стремящимся похудеть, не стоит превышать суточную норму употребления арахисового масла - максимум 4 чайных ложки в день. Диетолог советует съедать арахисовое масло в первой половине дня, при этом продукт полезно сочетать с нежирной рыбой, курицей или цельнозерновым хлебом, крекерами, фруктами, ягодами. Конечно, важно учитывать, страдает ли человек аллергией на арахис, или имеет индивидуальные противопоказания.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология

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