По правилам употребления алкоголя в неделю можно выпивать не более 14 порций

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Британские медики поделились правилами употребления алкоголя, которые были сформулированы экспертами Национальной службы здравоохранения в сотрудничестве с благотворительной организации Drinkaware.В публикации издания специалисты обратили внимание на два важных аспекта, связанных с употреблением алкоголя. Первый – нельзя пить ежедневно, на протяжении недели должно быть «окно», когда спиртное не употребляется совсем. Второй - нельзя выходить за рамки допустимой дневной дозы.Особенно важно выдерживать «паузы трезвости» людям в возрасте от 40 лет и старше. По данным ученых, лица 45-65 лет пьют больше нормы в 14 раз.«Даже один безалкогольный день в неделю даст шанс организму очиститься», - заявили медики.Эксперты посоветовали взрослым людям, употребляющим алкоголь, выпивать не более 14 порций спиртных напитков в неделю. В идеале на выпивку должны приходиться три дня, оставшееся время организм должен восстанавливаться.По расчетам британских специалистов, 14 порций алкоголя - это шесть пинт (1 пинта = 0,56 л.) пива крепостью 4%, или шесть бокалов вина объемом 175 мл, или 14 стопок объемом 25 мл крепких, 40-градусных, напитков.Но лучше всего для организма, когда человек вообще обходится без спиртного. Регулярное употребление алкоголя провоцирует проблемы со сном, развитие гипертонии и повышенную склонность к раку, подчеркнули исследователи.