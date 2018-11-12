Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии

Употребление овощей и рыбы крайне полезно для людей, страдающих от гипертонии, что установили польские биологи из Варшавского университета. Согласно их данным, овощи и рыба оздоровляют сердце, поскольку их употребление приводит к накоплению в крови особого вещества - молекулы, защищающей организм от сосудистых нарушений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.Ученые заявили, что употребление овощей и рыбы повышает содержание в крови триметиламин N-оксида (TMAO). Данное вещество оказывает позитивное действие на состояние сосудов и сердца, что подтвердили эксперименты с крысами, болеющими гипертонией. Выяснилось, что TMAO защищает от утолщения стенок кровеносных сосудов и развития гипертрофии сердца – типичных нарушений, наблюдаемых у гипертоников.Во время испытаний животные с гипертонией, которых держали на рационе с большим количеством рыбы и овощей, в два раза реже страдали от инфарктов и внезапных остановок кровообращения, чем грызуны, придерживавшиеся своего обычного питания. Исследователи заключили, что вещество TMAO способно соединяться с различными белками, ДНК и РНК и стабилизировать их, - в результате кровеносная система лучше переносит повышенное давление. В частности, при этом не наблюдаются многие характерные для гипертонии нарушения в работе клеток сердца и сосудов, а также снижается уровень клеточного стресса и воспалений.Теперь ученые намерены проверить эффект рыбно-овощной диеты на приматах.