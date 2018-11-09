Долголетие зависит не от генов, а от образа жизни

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Приблизительно 7% продолжительности жизни определяется генетикой.Долголетие всё-таки не определяется только генами человека. Исследование с участием 400 млн людей показало, что ДНК почти не оказывает никакого влияния на то, как долго мы проживем.Долгое время наука пытается получить ответ на вопрос о том, что именно делает человека долгожителем. Существует точка зрения, что способность прожить до 100 лет определяется двумя наборами факторов. Первый имеет отношение к генам, а второй - к образу жизни. И вот теперь исследование с участием более 400 млн людей показало, что генетика в этом вопросе не обладает решающим значением. Другими словами, какие-то характерные изменения в ДНК почти не оказывают никакого влияния на продолжительность жизни людей.МедикФорум напоминает, что ДНК определяет многие из характерных особенностей нашего здоровья, а генетический анализ с каждым годом становится всё более качественным и доступным для широкого населения. Многие считают, что с помощью этого анализа можно будет предсказать здоровья и то, какие болезни мы передадим будущим поколением. Однако продолжительность жизни определяется в большинстве случаев именно внешними факторами вроде образа жизни и питания, а также отсутствием вредных привычек вроде курения и злоупотребление алкоголем. Также большое значение имеют социальные факторы, включая материальный достаток. Их включения позволяет с большей степенью надежности предсказать среднюю продолжительность жизни человека.И хотя в некоторых семьях наблюдаются долгожители на протяжении нескольких поколений, вряд ли на основании этого можно надеяться также прожить долго, как показало исследование. Приблизительно 7% продолжительности жизни определяется генетикой. Люди являются животными, и биологическим мы хотим жить так долго, как это возможно. В человеческой природе наблюдать за долгожителями и пытаться разгадать их секреты. Именно этим занимается геронтология. Многие эксперты считают, что гены имеют значения. Но так ли это? Француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года, имела родителей долгожителей, однако ее дети совершенно не унаследовали эти гены. Дочь умерла в 35 лет от пневмонии, сын Фредерик скончался в 73 года, его внук - в 36, а муж Жанны - в 74.