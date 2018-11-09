Иммунные клетки рака помогут в лечении тяжелых опухолей

Методика поможет предсказать, какие опухоли вероятнее всего прореагируют на специфическую терапию.Иммунные клетки опухолей могут помочь в деле лечения рака, как показало исследование.В ходе исследования ученые из Университета Эдинбурга разработали уникальную технологию, которая обнаруживает различия между иммунными клетками в опухолях. С их помощью можно ускорить разработку новых методов лечения рака.Исследователи проанализировали анонимную базу данных тысяч пациентов с опухолями для определения тех генов, которые связаны с иммунными клетками. По мнению ученых, этот подход может использоваться для помощи врачам при выборе наилучших методов лечения для каждого конкретного пациента.Ее также можно применять для адресного использования в иммунотерапии - новом направлении в онкологии, которое называют наиболее перспективным в настоящее время. Иммунотерапия активирует собственные защитные силы организма для борьбы с раком.Новый подход, основанный на генетическом анализе, облегчает распознавание множества иммунных клеток, которые присутствуют в опухолях. Эти клетки помогут организму обнаруживать и уничтожать рак, если их активировать специфическими лекарствами. Данная методика полностью отличается от облучения, а также химиотерапии, которые применяют при традиционном лечении рака.