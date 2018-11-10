Врачи рассказали, действительно ли консервированные продукты опасны для здоровья

5 мифов о вреде консервированных продуктов, в которые все верят.Большинство из нас считает консервацию современным изобретением, однако люди научились сохранять пищу свежей еще во времена Тутанхамона. За столь долгую историю консервы обросли множеством слухов: они не содержат витаминов, вызывают рак, вредят фигуре.Эксперты решили развеять самые популярные мифы о вреде консервированных продуктов.В консервированных продуктах нет пользыПри консервировании теряется не больше витаминов, чем при других видах термообработки: варке, запекании, жарке. А иногда консервированные продукты даже полезнее, чем свежие. Например, в томатной пасте содержание антиоксиданта ликопина в 36 раз выше, чем в свежих томатах. Варенья и компоты богаты пектином, которого очень мало в свежих фруктах. Рыбные консервы имеют важное преимущество перед свежей рыбой: кости в них размягчаются и становятся съедобными - это прекрасный источник усвояемого кальция.Не следует пренебрегать и заморозкой. Специалисты Калифорнийского университета исследовали замороженные овощи и ягоды: брокколи, морковь, кукурузу, зеленый горошек, шпинат, стручковую фасоль, чернику и клубнику. Оказалось, что количество витаминов в них не только не уменьшилось, но и даже увеличилось.Многие консервированные продукты лучше свежих еще и потому, что производятся в месте добычи сырья. А вот овощи и фрукты, которые долго везли из другой страны и обработали химией, чтобы придать им товарный вид, или филе рыбы, обколотой антибиотиками и несколько раз размороженной, вряд ли можно считать полезными.В консервах содержатся консервантыКонсервированные продукты долго остаются свежими за счет стерилизации, а вовсе не из-за того, что в них добавляют консерванты. Мясные и рыбные консервы кладут в банки и герметично закрывают, а затем ставят в автоклав и стерилизуют - температура в автоклаве настолько высокая, что все микроорганизмы погибают. Соленые и маринованные овощи, кукуруза, горошек, томатная паста - все эти продукты также сохраняются за счет стерилизации. Как видите, никакая «химия» при консервировании попросту не нужна.Многие возразят: а как же сельдь в банках, сгущенка или рыбная икра? В их составе можно увидеть различные добавки. Да, вот только все это не консервы, а пресервы. Они тоже герметично упакованы, но не подвергались стерилизации, поэтому для увеличения срока хранения в них добавляют консерванты. При этом далеко не все эти добавки «химические»: соль, сахар, мед, лимонная кислота, пектин - все это отличные природные консерванты.Домашняя консервация лучше, чем промышленнаяМы привыкли не доверять еде, изготовленной промышленным способом: мало ли, что производитель положил в банку. Поэтому все, что приготовлено своими руками - домашние огурчики, грибочки, а уж тем более тушенка - считается априори качественным. Однако это не всегда так. Чтобы быть уверенным в безопасности продуктов, их нужно очень тщательно стерилизовать. И на заводе это сделать гораздо проще, чем дома: там есть специальное оборудование и лаборатории. Не случайно вспышки ботулизма в большинстве случаев возникают из-за употребления домашней консервации, а вовсе не промышленной.Консервированные продукты вредны для здоровьяМногие сторонники здорового питания избегают консервов, считая, что в них содержатся соль, масло и сахар, вредные для фигуры. Но, во-первых, это не всегда так, а во-вторых, в умеренном количестве все эти вещества полезны для организма. Просто соблюдайте баланс - например, не досаливайте суп из тушенки. Между прочим, существует целая диета, основой которой является консервированная рыба, а в фитнес-магазинах можно найти специальные консервы для спортсменов. В целом диетологи советуют не злоупотреблять продуктами в масле и соусах, а также кукурузой в банках - она высококалорийна в любом виде.Другой распространенный страх потребителей - канцерогены, источником которых считается консервная банка. Однако технологи и химики уже неоднократно опровергали слухи о том, что металлическая упаковка выделяет какие-либо опасные вещества. Ни банка, ни крышка не вступают в реакцию с пищей и не вызывают ее окисления. Главное - не покупать вздувшиеся или поврежденные консервы.Консервы делают из отходов и несвежих продуктовТушенку делают из испорченного мяса, в банки закатывают несвежую рыбу, маскируя «душок» маслом и пряностями… Все эти слухи, скорее всего, родились из купленных кем-то испорченных консервов, которые неправильно хранились. На самом деле сложно представить производителей, которые закупают для своей продукции партии заведомо несвежего мяса или рыбы. А помятые и подгнившие овощи при термообработке вообще превратятся в кашу. Да и сертификаты на продукцию просто так не выдают, особенно на пищевую - все предприятия проходят строгий контроль и в случае выявления нарушений подвергаются санкциям. Конечно, бывают и недобросовестные изготовители. Однако конкуренция сегодня очень высока, что заставляет большинство производителей поддерживать высокое качество. Ведь никому не захочется терять покупателей из-за сомнительной выгоды.