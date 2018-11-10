Врачи рассказали, действительно ли консервированные продукты опасны для здоровья
Большинство из нас считает консервацию современным изобретением, однако люди научились сохранять пищу свежей еще во времена Тутанхамона. За столь долгую историю консервы обросли множеством слухов: они не содержат витаминов, вызывают рак, вредят фигуре.
Эксперты решили развеять самые популярные мифы о вреде консервированных продуктов.
В консервированных продуктах нет пользы
При консервировании теряется не больше витаминов, чем при других видах термообработки: варке, запекании, жарке. А иногда консервированные продукты даже полезнее, чем свежие. Например, в томатной пасте содержание антиоксиданта ликопина в 36 раз выше, чем в свежих томатах. Варенья и компоты богаты пектином, которого очень мало в свежих фруктах. Рыбные консервы имеют важное преимущество перед свежей рыбой: кости в них размягчаются и становятся съедобными - это прекрасный источник усвояемого кальция.
Не следует пренебрегать и заморозкой. Специалисты Калифорнийского университета исследовали замороженные овощи и ягоды: брокколи, морковь, кукурузу, зеленый горошек, шпинат, стручковую фасоль, чернику и клубнику. Оказалось, что количество витаминов в них не только не уменьшилось, но и даже увеличилось.
Многие консервированные продукты лучше свежих еще и потому, что производятся в месте добычи сырья. А вот овощи и фрукты, которые долго везли из другой страны и обработали химией, чтобы придать им товарный вид, или филе рыбы, обколотой антибиотиками и несколько раз размороженной, вряд ли можно считать полезными.
В консервах содержатся консерванты
Консервированные продукты долго остаются свежими за счет стерилизации, а вовсе не из-за того, что в них добавляют консерванты. Мясные и рыбные консервы кладут в банки и герметично закрывают, а затем ставят в автоклав и стерилизуют - температура в автоклаве настолько высокая, что все микроорганизмы погибают. Соленые и маринованные овощи, кукуруза, горошек, томатная паста - все эти продукты также сохраняются за счет стерилизации. Как видите, никакая «химия» при консервировании попросту не нужна.
Многие возразят: а как же сельдь в банках, сгущенка или рыбная икра? В их составе можно увидеть различные добавки. Да, вот только все это не консервы, а пресервы. Они тоже герметично упакованы, но не подвергались стерилизации, поэтому для увеличения срока хранения в них добавляют консерванты. При этом далеко не все эти добавки «химические»: соль, сахар, мед, лимонная кислота, пектин - все это отличные природные консерванты.
Домашняя консервация лучше, чем промышленная
Мы привыкли не доверять еде, изготовленной промышленным способом: мало ли, что производитель положил в банку. Поэтому все, что приготовлено своими руками - домашние огурчики, грибочки, а уж тем более тушенка - считается априори качественным. Однако это не всегда так. Чтобы быть уверенным в безопасности продуктов, их нужно очень тщательно стерилизовать. И на заводе это сделать гораздо проще, чем дома: там есть специальное оборудование и лаборатории. Не случайно вспышки ботулизма в большинстве случаев возникают из-за употребления домашней консервации, а вовсе не промышленной.
Консервированные продукты вредны для здоровья
Многие сторонники здорового питания избегают консервов, считая, что в них содержатся соль, масло и сахар, вредные для фигуры. Но, во-первых, это не всегда так, а во-вторых, в умеренном количестве все эти вещества полезны для организма. Просто соблюдайте баланс - например, не досаливайте суп из тушенки. Между прочим, существует целая диета, основой которой является консервированная рыба, а в фитнес-магазинах можно найти специальные консервы для спортсменов. В целом диетологи советуют не злоупотреблять продуктами в масле и соусах, а также кукурузой в банках - она высококалорийна в любом виде.
Другой распространенный страх потребителей - канцерогены, источником которых считается консервная банка. Однако технологи и химики уже неоднократно опровергали слухи о том, что металлическая упаковка выделяет какие-либо опасные вещества. Ни банка, ни крышка не вступают в реакцию с пищей и не вызывают ее окисления. Главное - не покупать вздувшиеся или поврежденные консервы.
Консервы делают из отходов и несвежих продуктов
Тушенку делают из испорченного мяса, в банки закатывают несвежую рыбу, маскируя «душок» маслом и пряностями… Все эти слухи, скорее всего, родились из купленных кем-то испорченных консервов, которые неправильно хранились. На самом деле сложно представить производителей, которые закупают для своей продукции партии заведомо несвежего мяса или рыбы. А помятые и подгнившие овощи при термообработке вообще превратятся в кашу. Да и сертификаты на продукцию просто так не выдают, особенно на пищевую - все предприятия проходят строгий контроль и в случае выявления нарушений подвергаются санкциям. Конечно, бывают и недобросовестные изготовители. Однако конкуренция сегодня очень высока, что заставляет большинство производителей поддерживать высокое качество. Ведь никому не захочется терять покупателей из-за сомнительной выгоды.
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