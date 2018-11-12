Врачи подсказали, какие овощи желательно включить в зимний рацион

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Семь сезонных овощей. полезных для кожи.С приходом зимы мы страдаем не только морально, но и физически, начиная от банальной простуды и заканчивая сезонными проблемами с кожей (сухость, шелушение, покраснение и т.д.).Мы составили для вашей кожи специальный гид по выживанию.Начнем, пожалуй, с питания. Итак, какие продукты - must-have в вашем холодильнике и рационе.ЧеснокИ пусть в пару к чесноку вам придется купить пачку мятной жвачки и ополаскиватель для полости рта, но это того стоит. Этот травянистое растение убивает плохие бактерии, обитающие в кишечнике. Оказывается, чеснок обладает противогрибковыми функциями, поэтому он представляет опасность не только для бактерий, но и для грибковой инфекции кандидоза. Как вы знаете, где здоровый кишечник - так и здоровая кожа, поэтому относитесь к нему с должным вниманием.Еще не убедили? Тогда вот такой факт: чеснок богат витамином С, который участвует в выработке коллагена. А много коллагена = гладкая кожа и отсутствие морщин. К тому же, в С много актиоксидантов, защищающих кожу от свободных радикалов и ультрафиолета.Чой-сумЭтот экзотический для наших широт листовой овощ содержит витамины А (мощный антиоксидант) и С, кальций, железо и фолиевую кислоту. Как мы говорили выше, антиоксиданты важны для защиты кожи от свободных радикалов, которые мы получаем из загрязненной окружающей среды, сигаретного дыма и т.д.Исследования показали, что кальций принимает участие в обновлении клеток кожи. С возрастом процесс обновления клеток замедляется, поэтому чой-сум и другие продукты с кальцием, помогают его ускорить. Еще один важный компонент овоща - фолиевая кислота - прекрасно справляется с сухостью кожи и помогает удержать влагу. А это едва ли не главнейший момент в условиях суровой зимы.СпаржаК спарже сложно относиться серьезно - она чаще всего играет роль гарнира, а то и вовсе украшения для блюда. Но не стоит так принижать ее достоинства. Всего в шести побегах спаржи вы найдете 25% дневной нормы витамина А.В дополнении к мощным возможностям антиоксидантов, витамин А также уменьшает производство себума (кожное сало), что помогает избежать появления акне. И, опять же, не забывайте о противостоянии со свободными радикалами!МорковьЧто мы знаем о моркови, кроме того, что она хороша для зрения? Этот плод не менее важен и для здоровья кожи. А все благодаря витамину С, которого очень много в моркови. Мы уже говорили о том, что С ускоряет производство коллагена и осветляет цвет кожи.Если у вашей кожи такие проблемы, как тусклый тон, морщины и акне, тогда вам обязательно стоит добавить в свое меню побольше моркови. Рагу, супы, фреши, пироги - вариантов для блюд существует масса. Главное - желание!Тыквенные семечкиМы были удивлены, когда узнали о пользе тыквенных семечек. Оказывается, в них есть витамин А и цинк, которые в союзе способны на великие дела, например, поддерживать высокий уровень гидратации кожи. Интересно, что цинк усиливает суперспособности витамина А и помогает ему работать лучше.Исследования показывают, что цинк оказывает благоприятное воздействие на розацеа - заболевание кожи, которое может вспыхнуть в следствии понижения температуры воздуха, и акне.ЛукПомимо того, что лук улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет иммунитет и снижает уровень сахара в крови, он также обладает противовоспалительными свойствами.Покраснение кожи - это практически неизбежное явление в холодное время года, но активное потребление лука поможет справиться с этим малоприятным эффектом благодаря кварцетину (биохимическое вещество, борющееся с воспалительными процессами). Кстати, этот самый кварцетин также есть в брокколи, брюссельской капусте и цветной капусте.СвеклаНачиная от борща и заканчивая винегретом, свекла является ключевым компонентом наших любимых блюд. Но не только его вкусовые качества, а также и полезные свойства делают его главной фигурой нашей кухни.В свекле есть флавоноиды, например, кварцетин, которые справляются с воспалением. В овоще также содержится большое количество витамина С, который избавляет вас от сухости кожи и играет не последнюю роль в выработке коллагена.