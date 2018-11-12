Врачи назвали фрукт, снижающий уровень сахара в крови

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Айва считается одним из лучших диетическим продуктов.Родиной айвы является Азия, однако и она без проблем растет и в нашем умеренном климате.Айва богата витаминами, но употреблять ее стоит с осторожностью.Ее можно сохранить до февраля, выбрав целые и спелые плоды. В свежем виде айву употребляют крайне редко, так как она отличается кислым и вяжущим вкусом. У вареной айвы мякоть розоватая, с характерной гранулированной текстурой. Внешне и по вкусу она напоминает грушу. Плоды айвы зелено-желтые или золотистые.Польза айвы для здоровьяАйва содержит множество полезных веществ. В ее составе имеется глюкоза, фруктоза, яблочная и лимонная кислота, пектины, соли железа, калия, фосфора и кальция. Кроме того, плоды этого растения богаты витаминами А, В, С, Е и РР.Народная медицина издавна использует айву для приготовления различных жаропонижающих средств при каких-либо простудных заболеваниях. Варенье из айвы поможет наладить работу пищеварительной системы. Для остановки кровотечений рекомендуется пить отвар из семян данного фрукта.Кстати, народная медицина использует в лечебных целях не только плоды, но и листья айвы. Настой из листьев эффективно снижает уровень сахара в крови. Поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, следует обратить на айву особое внимание.Полезен также и сок этого растения, обладающий антисептическим действием. Употреблять айвовый сок рекомендуют страдающим астмой и заболеваниями верхних дыхательных путей.Содержащиеся в плодах пектиновые и дубильные вещества помогут вывести из организма токсины и различные канцерогенные соединения, способствуя прочищению кишечника. Они же противостоят развитию заболеваний и воспалительных процессов пищеварительной системы. Кроме того, айва характеризуется низкой калорийностью, благодаря чему пользуется благосклонностью диетологов.Употребление в пищу плодов айвы поможет бороться с умственным напряжением и стрессом, а также способствует повышению настроения. Беременным женщинам пойдет на пользу чай с кусочками айвы.Сок этого растения часто используется в косметологии для избавления от веснушек и очищения проблемных зон кожи лица. Рецепт прост: ватный тампон смочить в свежевыжатом соке плода и протереть предварительно очищенную от косметики кожу. Для жирной кожи подойдут лосьоны или бальзами из айвы. Применение таких косметических средств поможет сделать кожу нежной и гладкой на ощупь.Вред айвы для здоровьяКак и любой продукт, айву нужно употреблять в разумных количествах. В любом случае не рекомендуется есть семена, поскольку они содержат некоторые вредные для организма человека вещества. Также не стоит увлекаться айвой тем, кто страдает от плевритов и запоров.Весьма необычный побочный эффект от употребления плодов этого растения – негативное влияние на голосовые связки и гортань. Так что певцам, лекторам и педагогам лучше воздержаться от соблазна съесть вареную айву. А вот с препаратами на ее основе нет никаких проблем – применять их можно спокойно, в этом случае связки и горло не пострадают.Даже если вы любите кислое, лучше не есть айву в сыром виде, поскольку она может вызвать раздражение слизистой желудка и першение в горле, таким образом оказав противоположный эффект при болях в животе или болезнях гортани.