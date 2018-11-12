Медики назвали сладость, которую желательно есть каждый день

5 порций шоколада в неделю защитят от инфаркта.Употребление шоколада 5 раз в неделю снижает риск человека, имеющего лишний вес, столкнуться с инфарктом.Наиболее уязвимыми перед этим опасным нарушением в работе сердца являются люди с лишним весом, которые вообще не едят шоколад.Привычка употреблять шоколад не менее 5 раз в неделю уменьшает риск инфарктов у людей с лишним весом, как показало исследование. Наблюдения за большой группой людей продемонстрировали, что те участники, которые налегали на шоколад не менее 5 раз в неделю, реже остальных страдали от каких-либо нарушений коронарных артерий. Наиболее распространенной разновидностью подобных нарушений как раз являются инфаркты. А вот люди с лишним весом, которые вообще не ели шоколад, чаще остальных переносили инфаркты и другие подобные нарушения. В исследовании речь шла о подвергшемся минимальной переработке темном шоколаде, способном укреплять здоровье сердца за счет высокого содержания антиоксидантов, уменьшающих показатели плохого холестерина. Шоколад также усиливает кровоток, снижает артериальное давление и препятствует формированию тромбов.При этом исследование также продемонстрировало, что у людей с нормальным индексом массы тела или с дефицитом веса регулярное употребление шоколада никак не влияет на риск инфаркта. Другими словами, шоколад дает защиту от инфарктов только людям с лишним весом. Помимо антиоксидантов в шоколаде также содержатся флавоноиды, уменьшающие артериальное давление, усиливающие кровообращение и делающие тромбоциты менее клейкими, то есть менее способными к свертыванию.Другая группа ученых доказала, что шоколад может предотвращать диабет. В этом лакомстве содержатся мономеры эпикатехина, усиливающие выделение инсулина из специфических клеток. Данный компонент также уменьшает показатели ожирения и увеличивает способность организма взаимодействовать с повышенным уровнем сахара в крови. И хотя выводы этого исследования были сделаны только на основе экспериментов с участием животных, ученые убеждены, что люди также получат подобные преимущества от шоколада.