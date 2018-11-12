Ученые выяснили, как быстро формируется влюбленность

Результат предыдущих исследований оказался некорректным.Немецкие исследователи из Университета Отто Фридриха провели исследование, которое показало, что влюбленность может начаться за считанные секунды.В эксперименте участвовали 25 добровольцев, которым предложили рассматривать фотографии незнакомых людей на сайте знакомств. Результаты научной работы показали, что 244 миллисекунды человеку достаточно, чтобы определить половую принадлежность личности на снимке.Последующие 59 миллисекунд дают возможность понять - возникнет ли симпатия к потенциальному партнеру или нет.Полученные результаты указывают на то, что для возникновения чувства влюбленности достаточно 33 секунд. Ранее этот показатель составлял 1 минуту.