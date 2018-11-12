Названы главные недостатки сухого воздуха и способы его увлажнения

Влажность воздуха рекомендуется контролировать.Мало кто задумывается о том, что сухой воздух в помещении – это довольно серьезная проблема. Но именно она имеет место в современных офисах и квартирах.Главными причинами сухого воздуха являются кондиционеры, слабая вентиляция, центральное отопление, отсутствие проветривания, а в офисах – еще и большое количество людей в одном помещении. Естественно, все эти факторы сказываются на здоровье и внешнем виде, а также работоспособности человека.К чему приводит сухой воздух в помещенииЧасто мы игнорируем различные проблемы, воспринимая их как данность. Например, пыль в квартире. Действительно, кажется, ну откуда в квартире берется так много пыли, особенно в холодное время года? Дело в том, что отопительные батареи при помощи конвекции помогают циркулировать нагретому воздуху по комнате – вместе с ним также «путешествуют» пыль и микробы, которые оседают не только на видных местах, но и попадают в дыхательные пути человека. Отсюда – аллергии и различные инфекции.При этом конвекционные потоки, ко всему прочему, удаляют влагу из воздуха, увеличивая его температуру – это губительно не только для человека, но и для предметов мебели.Какие опасности таит сухой воздух в помещении?1. Много пылиСухой воздух никогда не будет связывать пыль, к тому же, если в квартире жарко, пыли будет очень много, и она будет летать в воздухе, оседая не только на предметах и мебели, но и на дыхательных путях человека. Это приводит к развитию аллергии и астмы.2. БолезниИз-за сухого воздуха организм человека недополучает кислород, поэтому у людей возникает хроническая усталость, сонливость, нарушение концентрации внимания, есть высокий риск заразиться инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. На этом фоне может даже возникнуть серьезная болезнь.3. Восприимчивость к различным инфекциямСухой воздух приводит к тому, что нарушается самоочищаемость бронхиальной трубы, а это, в свою очередь, делает человека восприимчивым к респираторным заболеваниям.4. Сухость кожных покрововСухой воздух ускоряет процесс испарения влаги с кожи, из-за чего она становится сухой и грубой, раздраженной и стянутой, некрасивой и шелушащейся.5. Сухость слизистых оболочекОсобенно это быстро и остро чувствуют те, кто носит контактные линзы – всего пару часов нахождения в помещении с сухим воздухом и начинается резь в глазах.6. Снижение работоспособности7. Жажда8. Трещины на деревянных предметахСухой воздух приводит к тому, что деревянная мебель, и вообще предметы из дерева, усыхают, они начинают деформироваться из-за чего могут возникнуть трещины и потеря первоначального внешнего вида.9. Рассыхание паркета10. Расстроенные инструментыКонечно, музыкальные инструменты есть не у всех, поэтому этот пункт привлечет внимание только музыкантов: от недостатка влажности случается и такое.Способы борьбы с сухим воздухом1. Самый эффективный способ решения такой проблемы, как сухой воздух в помещении – это увлажнитель. Правда, этот способ еще и самый дорогой. Тем не менее, специалисты утверждают, что это того стоит – уже через пару дней дышать в помещении станет намного легче.2. Старайтесь регулярно проветривать помещение – минимум три раза в день по десять минут.3. Обязательно много пейте – минимум восемь стаканов воды за день. В то же время от кофе лучше отказаться, так как этот напиток, напротив, обезвоживает организм.4. Проводите ежедневно влажную уборку – протирайте мокрой тряпкой пол, мебель, подоконники и, самое главное – батареи. Так вы не только избавитесь от пыли, но и воздух заметно увлажните.5. Заведите комнатные цветы, которые способны увлажнять воздух. Для этих целей особенно подойдут домашний папоротник, комнатная липа, фатсия, фикус, циперус, гибискус и драцена. Все эти растения изменят воздух в комнате в положительную сторону.6. Если вы много работаете за компьютером, купите увлажняющие капли для глаз. Это обязательно необходимо сделать и в том случае, если вы носите контактные линзы, правда, предварительно надо убедиться, что капли можно сочетать с ношением линз.7. Повесьте на радиатор мокрое полотенце, по мере высыхания его надо будет вновь увлажнять. Поставьте рядом с радиатором какую-нибудь тару с водой: миску или даже ведро.8. Заведите аквариум. Причем, вовсе не обязательно с рыбками, вместо них можно «завести» подводные растения.9. Купите декоративный фонтанчик. Включая его, даже время от времени, вы вскоре убедитесь, что воздух стал не таким сухим.10. Открывайте окна на режим «проветривание», когда на улице идет дождь.11. Приобретите термальную воду и опрыскивайте себя (особенно, это поможет тем, кто вынужден находиться весь рабочий день в офисе). Также можно обрызгивать воздух вокруг себя из пульверизатора – с согласия коллег, естественно.