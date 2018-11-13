Медики рассказали, чем опасна гипертония

Важно следить за артериальным давлением.Повышенное артериальное давление до 40 лет может впоследствии приводить к серьезным сердечно-сосудистым болезням. К такому выводу пришли американские ученые.Новое исследование американских ученых показало, что молодые люди, уже страдающие от повышенного артериального давления в возрасте до 40 лет, имеют высокий риск сердечно-сосудистых болезней вроде сердечной недостаточности, инсультов и закупорки кровеносных сосудов по мере старения. Эти выводы ученые сделали на основе анализа здоровья 4 851 молодого человека в возрасте от 18 до 30 лет, у которых в течение определенного периода делали замеры артериального давления до 40 лет. Само исследование началось ещё в 1985 году. Его участников разделили на четыре группы в соответствии с показателями давления - от нормального до второй стадии гипертонии, когда отметки давления устойчиво показывали от 140/90 и выше.Исследование позволило проследить за здоровьем этих людей в течение почти 20 лет. Результаты показали, что даже незначительно повышенное давление, а также обе стадии гипертонии еще до 40 лет существенно увеличивали риск развития сердечно-сосудистых болезней позднее, по сравнению с теми молодыми людьми, у которых давление до 40 лет не выбивалось из нормальных показателей. Отметим, что в 2017 году нормативы гипертонии снизились, и теперь первая стадия этой болезни ставится при показателях давления от 130-139/80-89.В соответствии с новыми нормативами десятки миллионов людей, считающих себя здоровыми, могут столкнуться с диагнозом первая стадия гипертонии. А значит, им нужно начинать лечение уже сейчас и не ждать, когда показатели давления станут гораздо более высокими.