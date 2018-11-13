Эти жирные продукты не навредят фигуре

Диетологи рассказали, что бороться с лишними килограммами можно, употребляя жирную пищу. К таким продуктам относится семга.Люди, которые стремятся к идеальной фигуре, довольно часто исключают из своего рациона жиры, но это является большой ошибкой, считают диетологи. Специалисты доказали, что, употребляя продукты, богатые жирами, наш организм насыщается на длительное время, к тому же, как ни парадоксально звучит, такие продукты делают здоровье крепче, а фигуру стройнее. Ученые выделили 9 таких продуктов.Наиболее полезным жирным продуктом является семга, ведь она богата кислотой Омега-3, которая способствует замедлению старения организма, а также укрепляет иммунитет. Также полезными являются и семена льна, которые тоже богаты такой кислотой, к тому же содержат клетчатку, витамины и минералы, которые помогают нам худеть.Диетологи доказали, что ежедневно полезно употреблять сыр, который имеет высокое содержание кальция. Особое внимание желающим похудеть нужно обратить на оливковое масло, употребление которого способствует нормализации артериального давления и способствует выведению холестерина из организма.Специалисты уверены, что в рационе здорового питания должны присутствовать также яйца, которые положительно влияют на работу печени и мозга благодаря содержанию незаменимых аминокислот, холина, фолиевой кислоты, биотина, а также лецитина. Полезно также есть шоколад, который содержит мощные антиоксиданты балансирующие давление и препятствующие воспалительным процессам в организме. Настоятельно советуют эксперты употреблять также миндаль и оливки-маслины. Эти продукты насыщены микроэлементами, защищающими организм от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.Напомним, что ранее диетологи доказали, что чрезмерное употребление молочных продуктов негативно сказывается на мужском здоровье и потенции.