Эти жирные продукты не навредят фигуре
Люди, которые стремятся к идеальной фигуре, довольно часто исключают из своего рациона жиры, но это является большой ошибкой, считают диетологи. Специалисты доказали, что, употребляя продукты, богатые жирами, наш организм насыщается на длительное время, к тому же, как ни парадоксально звучит, такие продукты делают здоровье крепче, а фигуру стройнее. Ученые выделили 9 таких продуктов.
Наиболее полезным жирным продуктом является семга, ведь она богата кислотой Омега-3, которая способствует замедлению старения организма, а также укрепляет иммунитет. Также полезными являются и семена льна, которые тоже богаты такой кислотой, к тому же содержат клетчатку, витамины и минералы, которые помогают нам худеть.
Диетологи доказали, что ежедневно полезно употреблять сыр, который имеет высокое содержание кальция. Особое внимание желающим похудеть нужно обратить на оливковое масло, употребление которого способствует нормализации артериального давления и способствует выведению холестерина из организма.
Специалисты уверены, что в рационе здорового питания должны присутствовать также яйца, которые положительно влияют на работу печени и мозга благодаря содержанию незаменимых аминокислот, холина, фолиевой кислоты, биотина, а также лецитина. Полезно также есть шоколад, который содержит мощные антиоксиданты балансирующие давление и препятствующие воспалительным процессам в организме. Настоятельно советуют эксперты употреблять также миндаль и оливки-маслины. Эти продукты насыщены микроэлементами, защищающими организм от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Напомним, что ранее диетологи доказали, что чрезмерное употребление молочных продуктов негативно сказывается на мужском здоровье и потенции.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
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