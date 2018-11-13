Названы тревожные симптомы опасных болезней

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Научные специалисты рассказали, по каким внешним сигналам можно засечь внутренние проблемы организма.Если человек забывает о сказанном минуту назад, это может указывать на нарушение кровоснабжения сосудов мозга или даже на микро-инсульт. Другим опасным сигналом об ухудшении здоровья могут быть проблемы с органами зрения.«Желание почесать глаза бывает симптомом атрофии мышечной ткани глазного яблока. Если человек видит все словно сквозь туман – это могут быть первые звонки катаракты и слепоты», - поделились ученые.Изжога после употребления пищи из-за повышенной концентрации желудочного сока, с которой также связаны негативные процессы разрушения слизистой желудка, ведущие к эрозиям и опухолям. Если во время отдыха человек сильно храпит, а днем его постоянно клонит в сон, это может быть симптомом нарушения дыхания, ночного апноэ, крайне опасных для мозга.Часто возникающее ощущение того, что какую-то часть тела человек «отсидел», бывает симптомом повреждения нервов, развитию которого могут способствовать разные заболевания, в том числе инсульт. Если ранки и повреждения на коже неожиданно долго заживают, это указывает на имеющееся в организме воспаление.Постоянный кашель, по словам медиков, может «предупреждать» об астме, раке легких и заболевании сердца. Постоянная жажда – о заболевании диабетом.