Медики выяснили, чем опасна ушная сера

Ушная сера может спровоцировать практически полную потерю слуха у для пожилых людей, а также у лиц с ограниченными возможностями - говорят ученые.Кроме потери слуха, скопившаяся в ушах сера может провоцировать звон в ушах и головокружение - последнее довольно опасно, так как повышает вероятность падения.«Если речь идет о здоровом человеке, то он обычно может справиться с проблемой самостоятельно, но если мы говорим, например, о пациентах со старческими нейродегенеративными заболеваниями, то их и так невысокие познавательные и коммуникативные способности стремительно ухудшаются, если у них в ушах накапливается сера - это подтверждается многочисленными наблюдениями», - говорит аудиолог Джеки Кларк.В общем, медицинским специалистам, которые имеют дело с пациентами с деменцией, следует учитывать этот немаловажный фактор и следить за состоянием слуховых каналов пациентов. Процедура удаления ушной серы довольно простая, отмечает Кларк, а эффект от нее превосходит все ожидания.