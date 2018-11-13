Медики выяснили, чем опасна ушная сера
Кроме потери слуха, скопившаяся в ушах сера может провоцировать звон в ушах и головокружение - последнее довольно опасно, так как повышает вероятность падения.
«Если речь идет о здоровом человеке, то он обычно может справиться с проблемой самостоятельно, но если мы говорим, например, о пациентах со старческими нейродегенеративными заболеваниями, то их и так невысокие познавательные и коммуникативные способности стремительно ухудшаются, если у них в ушах накапливается сера - это подтверждается многочисленными наблюдениями», - говорит аудиолог Джеки Кларк.
В общем, медицинским специалистам, которые имеют дело с пациентами с деменцией, следует учитывать этот немаловажный фактор и следить за состоянием слуховых каналов пациентов. Процедура удаления ушной серы довольно простая, отмечает Кларк, а эффект от нее превосходит все ожидания.
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