Правила, которые нужно знать людям, страдающим от изжоги
Если вы избегаете изжоги, значит - никаких ночных перекусов, нельзя ложиться спать сразу после еды.
Но, конечно, мудрый выбор пищи – ключевой момент. Вы можете обуздать свою изжогу, выбирая обезжиренные продукты: цельнозерновой хлеб, фрукты, овощи и постное мясо. Способствовать изжоге могут алкоголь и курение, беременность, грыжа и некоторые лекарства. Но разные продукты обладают разной способностью вызывать изжогу, разной кислотностью.
Американские гастроэнтерологи придумали снабжать обычную информацию о продуктах на упаковках цветным знаком, определяющим уровень опасности изжоги. Красная буква Q означает, что этот продукт лучше не покупать. Желтая – его можно употреблять, но с осторожностью.
Зеленая буква означает, что изжога возможна в редких случаях, только по причине индивидуальной непереносимости.
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Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
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