Правила, которые нужно знать людям, страдающим от изжоги

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Если у вас случается изжога, надо знать: как вы едите, почти столь же важно как, что вы едите. Американские гастроэнтерологи разработали ряд правил для людей, регулярно испытывающие неприятные ощущения выброса желудочного сока в пищевод.Если вы избегаете изжоги, значит - никаких ночных перекусов, нельзя ложиться спать сразу после еды.Но, конечно, мудрый выбор пищи – ключевой момент. Вы можете обуздать свою изжогу, выбирая обезжиренные продукты: цельнозерновой хлеб, фрукты, овощи и постное мясо. Способствовать изжоге могут алкоголь и курение, беременность, грыжа и некоторые лекарства. Но разные продукты обладают разной способностью вызывать изжогу, разной кислотностью.Американские гастроэнтерологи придумали снабжать обычную информацию о продуктах на упаковках цветным знаком, определяющим уровень опасности изжоги. Красная буква Q означает, что этот продукт лучше не покупать. Желтая – его можно употреблять, но с осторожностью.Зеленая буква означает, что изжога возможна в редких случаях, только по причине индивидуальной непереносимости.