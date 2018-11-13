Медики рассказали, как алкоголь влияет на сосуды

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Существует много «страшилок» о действии алкогольных напитков на органы сосудистой системы, - но исследование ученых из США показало, как обстоят дела на самом деле. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации пришли к заключению, что регулярно употреблять алкоголь все же опасно.После многолетнего наблюдения за самочувствием почти четырех тысяч (3 869) человек, кардиологи сделали следующий вывод: «Спиртное, употребляемое с завидной регулярностью и в больших количествах, провоцирует стремительное старение артерий».При этом, по их мнению, мужчины подвержены алкогольному артериальному старению в большей степени, чем женщины.Ученые отслеживали перемены в состоянии здоровья у наблюдаемых участников раз в четыре года. С особым вниманием клиницисты наблюдали за состоянием добровольцев, чей стаж употребления спиртного превышал 25 лет. Они установили, что, у людей, годами употреблявших алкоголь на уровне 112 граммов этанола (минимум) в неделю, показатели эластичности артерий были самыми низкими.Кардиологи пояснили, что сниженная эластичность артерий приводит к нарушениям нормального кровотока, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. По их словам, утрата эластичности сосудистой ткани является одним из характерных симптомов старения, но у любителей спиртного она проявляется независимо от возраста.Отдельно авторы исследования отметили, что среди людей с преждевременно состаренными сосудами они наблюдали большое количество поклонников пива. В одном литре пива содержится около 40 граммов этанола, и для сосудистой системы постоянное употребление этого напитка может обернуться не меньшими рисками, чем потребление крепкого алкоголя, заявили эксперты.