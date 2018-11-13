Ученые выявили необычное свойство кофе

Несмотря на пользу, этим напитком лучше не злоупотреблять.Кофе помогает организму восстановиться, поскольку при его употреблении происходит интенсивное насыщение клеток кислородом. Эту полезную сторону кофе смогли разглядеть американские ученые из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии.Исследователи констатировали, что из зерен кофе в кровь поступают антиоксиданты, витамины и микроэлементы. Результатом этого становятся процессы, укрепляющие сердечно-сосудистую систему и снижающие воспаление тканей организмаДля приготовления кофе, который были бы максимально полезен для восстановления организма необходимо залить молотые зерна кипятком, а получившийся напиток следует выпивать в течение пяти-десяти минут после этого, считают авторы исследования. По их словам, в кофе, употребляемом в указанный промежуток времени, уровень кислотности идеален.Кофе для организма может сработать как эликсир жизни, способствующий восстановлению: он снимает усталость, активизирует внимание, повышает чувство радости, ускоряет метаболизм, а также снижает риск таких болезней, как сахарный диабет, рак печени, болезни Альцгеймера и Паркинсона.Но в то же время злоупотребление кофе чревато учащенным сердцебиением, повышенной тревожностью, проблемами с концентрацией внимания, головными болями, нарушением сна и психо-эмоциональным напряжением, предостерегли ученые.