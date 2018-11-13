Назван вид чая, продлевающий жизнь

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Китайский чай имеет множество полезных свойств.Молочный улун является полуферментированным чаем, занимающим промежуточное положение между зеленым и черным чаем. Ученые заключили, что систематическое употребление молочного улуна способно продлить человеческую жизнь.Молочный улун обладает иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами. В нем содержатся эфирные масла и дубильные вещества, которые способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, что является профилактикой инфарктов и инсультов. Способствует чай улун и регенерации клеток кожи, а также стимулирует выработку собственного коллагена, способствуя уменьшению количество морщин.«Регулярно употребляя молочный улун, можно снизить вес, предотвратить развитие некоторых видов рака, нормализовать давление и улучшить цвет лица», - констатировали исследователи.По словам ученых, в этом виде чая содержится повышенное количество антиоксидантов и таких веществ, как цинк, марганец, селен, магний, йод, кальций и фосфор. Помимо этого, в состав молочного улуна входят витамины К, С, D, E.Столь богатая коллекция полезных микроэлеменетов, но главное – их удивительно сбалансированное соотношение и концентрация и дают эффект продления жизни, отметили научные специалисты.