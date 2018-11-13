Названы лучшие продукты, омолаживающие организм

Такую пищу рекомендуется включать в свой рацион.Фраза «Ты то, что ты ешь» имеет веские основания, так как то, чем мы питаем свой организм изнутри, прямопропорционально тому, как выглядит наша кожа, волосы, зубы.Какие продукты обладают потрясающими омолаживающими и оздоравливающими свойствами рассказали эксперты.1. КИВИФрукт, который является лидером по содержанию витамина С, отлично справляется с тусклым цветом лица и придает здоровый румянец. Есть его можно как отдельно, так и добавляя в различные фруктовые салаты.2. ГРИБЫДанный продукт стоит использовать для идеального рельефа кожи. В грибах содержится большое количество селена - минерала, защищающего кожу от вредного солнечного излучения и минимизирующего появление шрамов пост-акне.3. ЯЙЦАНачинать день с омлетом - неплохая идея, помимо того, что это вкусно, это еще и полезно для кожи. Так как лютеин, который содержится в продукте, помогает сохранить ее упругой и сияющей.4. МОРКОВЬМорковь для золотистого загара. Связано это с тем, что бета-каротин, если употреблять его регулярно, слегка окрашивает кожу в золотистый оттенок, придает свежий персиковый румянец.5. ЛОСОСЬПродукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами, поэтому оказывает мощное противовоспалительное действие, уменьшая проявление акне, а также предотвращает риск возникновения меланомы.