Популярные советы по лечению простуды оказались заблуждениями

Специалисты рассказали, какой информации не стоит доверять.

От простуды украинцы лечатся различными способами, но так ли на самом деле они помогают нам выздоравливать? Похолодание и усиление ветра синоптики прогнозируют уже в эти выходные. Иногда температура будет опускаться ниже нуля. Врачи предупреждают, резкое изменение погоды – стресс для организма. А значит существует риск заболеть.

На чеснок, лук и растительные средства делают ставку большинство опрошенных нами украинцев. И это миф №1. "Они не лечат, но они поддерживают организм, поддерживают, силы дают сопротивляемость больше развития именно болезней. Но лечебного эффекта они не имеют", – говорит Марта Лисевич, диетолог.

Витамин C – это миф №2. Витамин это – это полезный витамин и его недостаточность вызывает довольно редко заболевание, которое достаточно редко встречается – это цинга, но он не предотвращает заболевание и не ускоряет выздоровление от вирусных заболеваний.

Миф №3 – горячие напитки во время простуды. Чтобы помочь организму быстрее преодолеть вирус, чай, воду, отвары надо пить теплыми. Тогда организм не будет тратить энергии еще на на охлаждение напитка.

Миф №4. Алкоголь. Мол, он помогает согреться и быстрее прогоняет вирусы. Врачи думают иначе. "Это скорее некое субъективное чувство удовлетворения или облегчения. Потому что в принципе организм сейчас направлен на работу, на то, чтобы бороться с инфекцией. Когда мы употребляем алкоголь, ему нужно дополнительно тратить энергию чтобы обезвредить и алкоголь", – говорит Марина Чернявская, врач-дитинолог.

Ни внутри, ни снаружи. Не помогут от простуды и растирание спиртом или уксусом. И это – миф №5. Такой метод при температуре вообще противопоказан и взрослым, и детям, уверяют врачи. Потому что может вызвать интоксикацию. А вот что действительно приблизит к исцелению, так это прохладный, свежий воздух, много теплых напитков и постельный режим в первые три дня. Со всеми симптомами простуды организм справиться самостоятельно.
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Добавил kolonka в категорию Инфекционные болезни

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