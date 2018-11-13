Медики объяснили, почему не стоит кушать на ночь

Ночные приемы пищи имеют ряд неприятных последствий.Организм человека имеет такое свойство, как соблюдение суточного ритма, который зависит от уровня освещения.Поэтому поздние перекусы могут привести к проблемам со здоровьем. Ученые рассказали, какие заболевания могут проявиться у человека в результате поздних ужинов.В ходе эксперимента, в котором участвовали около 12 тысяч граждан США, выяснилось, что прием трети суточного рациона пищи приходится на время после 18.00.На следующее утро после обильного позднего ужина у людей повышалось артериальное давление и были выявлены высокие показатели сахара. Такое состояние врачи называют преддиабетом.Как отмечают специалисты, 2/3 пациентов с повышенными показатели сахара подвержены сахарному диабету 2 типа. Ко всему, поздние ужины чреваты возникновением сердечных заболеваний. Многим также известно, что ночные походы к холодильнику неблагоприятно сказывается на фигуре и увеличивает вероятность ожирения.Таким образом, плотно есть нужно только в период наибольшей активности организма – в светлое время дня.